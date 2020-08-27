Apple, iPhone 12 tanıtım etkinliğinin birkaç hafta erteleneceğini doğruladı. Şirket, henüz tanıtım tarihini açıklamazken, yeni iPhone 12 serisinin Ekim ortasına kadar resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Eylül ayında yeni iPad ve Apple Watch Series 6’nın tanıtılması kuvvetle muhtemel. Peki, Apple etkinliği ne zaman düzenlenecek? Yeni iPad ve Apple Watch Series 6 ne zaman çıkacak?

Yeni iPad ve Apple Watch Series 6, EEC Veritabanında Görüldü

Apple, yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtıyor ancak bu yıl pandemiden dolayı Cupertinolu teknoloji devi, iPhone’ları biraz geç tanıtacak. Ancak Eylül ayı da boş geçmeyecek. Yeni iPad modeli ve Apple Watch Series 6 Eylül ayında tanıtılacak. Apple ürün ve etkinliklerine ilişkin isabetli tahminleriyle dikkat çeken YouTuber Jon Prosser de Apple’ın yeni tabletini ve akıllı saatini Eylül’de tanıtacağını söyledi. Şimdi her iki cihaz da Avrasya Ekonomik Komisyonu’ndan geçti ve yeni iPad ve Apple Watch modellerinin yakında tanıtılacağı ortaya çıktı. Veritabanındaki liste Apple ticari markasına sahip bir tablet bilgisayarı gösteriyor ve birkaç ay önce online WWDC 2020 etkinliğinde duyurulan iPadOS 14’ü çalıştırdığını gösteriyor.

Yakında tanıtılacak iPad için model numaraları A2072, A2270, A2316, A2324, A2325, A2428 ve A2429. Apple Watch, veritabanında A2291, A2351, A2352, A2355, A2356, A2375 ve A2376 model numaralarıyla yer alıyor. Akıllı saatin bu yıl WWDC etkinliğinde duyurulan watchOS 7 ile geleceği de kesin.

Yeni iPad ve Apple Watch Series 6 Ne Zaman Çıkacak?

EEC (Avrasya Ekonomik Komisyonu), yeni iPad ve Apple Watch modellerinin teknik özelliklerini açıklamadığından mevcut modellerden ne gibi farklılıklar olacağını bilmiyoruz. Tüm bu detayları önümüzdeki gün veya haftalarda öğrenmeyi umuyoruz. Apple, bu iki cihaz için de tanıtım tarihini henüz onaylamamış olsa da lansmanın 7 Eylül haftasında (10 Eylül olabilir) gerçekleşecebileceğini gösteriyor. Bu doğru çıkarsa, Apple ilk kez yeni iPhone modellerini tanıtmadan önce yeni akıllı saatini piyasaya sürecek.