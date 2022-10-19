Yeni iPad Pro'lar iPad Air'in Birkaç Ekran Özelliğinden Yoksun

Apple geçtiğimiz gün önce beklenmedik bir şekilde Apple Store'u kapattı, ardı sıra ise yeni iPad Pro'ları tanıttı. Yeni iPad Pro'lar büyük ölçüde beğeniyle karşılansa da elbette bazı eksikleri de dikkat çekiyor.

Yeni giriş seviyesi iPad ekranı, ışıkta parlamayı en aza indirmeye yardımcı olan yansıma önleyici kaplamadan yoksun bir şekilde geliyor ve endüstri çapında standart P3 geniş rengi değil, yalnızca sRGB renklerini destekliyor.

Apple, web sitesinde 264 ppi'de (inç başına piksel) 2360 x 1640 çözünürlüğe sahip beşinci nesil iPad Air ile aynı Liquid Retina ekrana sahip yeni giriş seviyesi 'iPad'i listeliyor.

Yeni iPad Pro, iPad Air'e Kıyasla Bazı Eksikliklere Sahip

Bununla birlikte ‌iPad Air‌'den farklı olarak, yeni giriş seviyesi ‌iPad‌, Apple'ın web sitesine göre P3 geniş renk gamını desteklemiyor, yansıma önleyici kaplamaya sahip değil ve tam lamine bir ekrana sahip değil.

Yeni giriş seviyesi ‌iPad‌, ikinci nesil Apple Pencil için de destekten yoksun ve yalnızca birinci nesil ‌Apple Pencil‌'ı destekliyor. Yeni ‌iPad‌ bir USB-C bağlantı noktasına sahip olduğundan, müşterilerin ‌iPad‌ ile Apple Pencil'larını şarj etmek için bir adaptör kullanmaları gerekecek. Apple, 9 dolara bir adaptör satıyor ancak şimdi ilk nesil "Apple Pencil" ile birlikte bir adaptör de kutuya dâhil edilecek.

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