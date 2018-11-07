Yeni iPad Pro'dan Bir Rekor Daha!

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı yeni iPad Pro, Geekbench testinde kırdığı rekorun ardından AnTuTu testinde de oldukça yüksek bir puan alarak bir rekor daha kırdı.

Apple yeni iPad Pro’nun piyasadaki birçok PC’den daha güçlü olduğunu iddia ediyordu. Hatta iPad Pro’nun grafik biriminin Xbox One S kadar güçlü olduğunu söylüyordu. iPad Pro’nun Geekbench ve AnTuTu test sonuçları Apple’ı söylemlerinde haklı çıkardı.

Geekbench testinde geçilmesi oldukça zor bir puan alan iPad Pro şimdi de AnTuTu testinde rekor puan aldı. iPad Pro, AnTuTu testinden 557.679 puan almayı başardı. Bu sonuç aynı zamanda Apple A12X Bionic yonga setinin, Apple A12 yonga setinden neredeyse iki kat daha hızlı olduğunu gösteriyor.

Apple A12 Bionic yonga setine ve 4 GB RAM’e sahip olan iPhone Xs Max de aynı teste tabi tutulduğunda 372.106 puan almıştı. iPad Pro özellikle GPU kısmında fark yaratıyor. Çünkü cihaz GPU testinden 315.108 puan almayı başardı. Bu da Apple’ın iPad Pro ve Xbox One S karşılaştırmasındaki haklılığını ortaya koyuyor.

Testlerden aldığı rekor seviyedeki puanlarla piyasadaki birçok PC’yi geçmeyi başaran yeni iPad Pro, önümüzdeki dönemlerde de adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.