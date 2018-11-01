Yeni iPad Pro Piyasaya Çıkmadan Tükendi!

Apple’ın geçtiğimiz günlerde Brooklyn Müzik Akademisi’nde düzenlediği lansmanda tanıttığı yeni iPad Pro, piyasaya sürülmeden tükendi!

iPad ailesinin bilhassa profesyonel kullanıcılara hitap eden modeli iPad Pro, yeni versiyonuyla beklentileri karşılamışa benziyor.

Uçtan uca ekranı ve Face ID (yüz tanıma) desteğiyle dikkat çeken yeni iPad Pro, önceki seleflerine göre daha pahalı, ancak bu durumun müşterileri pek fazla rahatsız etmediği görülüyor. Zira Apple’ın yeni tabletleri henüz piyasaya sürülmeden tükendi!

Lansman günü ön siparişe açılan yeni iPad Pro’lar, 7 Kasım’da satışa çıkacak. Öte yandan Apple’ın sitesinde hala bazı model ve konfigürasyonlar bulunuyor, ancak çok uzun süre beklemek istemiyorsanız acele etseniz iyi olur.

Tabii Apple’ın güncel olarak ne kadar stoğa sahip olduğunu bilmiyoruz. iPad Pro’nun yeni tasarımı ve özellikleri göz önüne alındığında, şirketin daha az sayıda ünite sahibi olduğunu tahmin ediyoruz. Buna bir de tedarik sürecinde yaşanacak gecikmeleri eklediğimizde Apple’ın yoğun talebi ne düzeyde karşılayabileceği merak konusu.

11. inç ve 12.9 inç ekranla bizleri karşılayan iPad Pro 2018’in 64GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 11 inç iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 799 dolar, 12.9 inç iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar. Yeni iPad Pro’nun Türkiye fiyatı ise 11 inç model 5899 TL, 12.9 inç 7399 TL olarak açıklandı.

Yeni iPad Pro’ya dair daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.