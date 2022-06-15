Yeni iPad Pro, 'Pro' Adına Sahip Olmayabilir

Apple kısa süre önce en yeni M2 işlemciye sahip yeni MacBook Air ve MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını duyurdu ve şimdi teknoloji devinin önümüzdeki aylarda yeni Apple Silicon M2 işlemcisinden güç alan iPad Pro modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. En son gelen raporlar Apple'ın 2022 yılı içerisinde yeni bir iPad Pro piyasaya süreceğini işaret ediyordu.

Şirketin iPad Pro'nun 14,1 inçlik yeni bir modelini piyasaya süreceği söyleniyor ancak şimdi Ross Young'dan gelen yeni bir rapor, cihazın Pro model olmayabileceğini ancak standart bir iPad olabileceğini iddia ediyor.

Yeni iPad Pro'lar ProMotion Ekranları da Desteklemeyebilir

Yakında çıkacak olan 14.1 inç iPad'in mini LED ekranla gelmeyeceği Ross Young tarafından onaylandı. Ayrıca cihazın ProMotion ekranını alması da olası değil, bu da uyarlanabilir 120Hz yenileme hızı desteği olmayacağı anlamına geliyor. Bu gelişme, Pro modellerinin 2017'den beri ProMotion ekranları için destekle geldiği göz önüne alındığında, yaklaşmakta olan tabletin iPad Pro serisinin bir parçası olmayabileceğine inanılmasına neden oluyor.

Ayrıca 12.9 inçlik model bu teknolojiyi geçen yıl da benimsemişti. Şirketin bu yıl hem 11 inç hem de 12,9 inç iPad Pro'yu M2 işlemciyle güncellemesi ve daha pek çok yeniliği sunması bekleniyor. 14.1 inçlik iPad'in lansmanına gelince, cihazın bu yıl içinde resmiyet kazanacağına dair raporların ardından, raporlar artık tabletin 2023'ün ilk çeyreğine kadar piyasaya çıkmayacağını iddia ediyor.

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