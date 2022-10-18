Apple Store Kapatıldı: Yeni Ürün Tanıtımları Yolda

Apple geçtiğimiz etkinlikleri öncesi gerçekleştirdiği geleneğini bozmadı ve Apple Store'u bir kez daha kapattı. Bugün içerisinde yeni iPad Pro modellerini tanıtması beklenen Apple'ın herhangi bir ürününü incelemek veya satın almak için Apple Store'a girdiğimizde "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." bilgisiyle karşılaşılıyor.

Analist Mark Gurman, geçtiğimiz günlerde yeni 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro modellerinin tanıtılmasına oldukça az kaldığını belirtmişti. Apple'ın henüz planlanmış bir etkinliği yok ancak yeni iPad Pro'ları web sitesi üzerinden tanıtması ve satışa sunması bekleniyor.

Yeni iPad Pro'lardan Neler Bekleniyor?

Mark Gurman'a göre yeni iPad Pro'lar M2 işlemciye sahip olacak ve bir önceki M1 işlemcili iPad Pro'lara kıyasla %20 daha iyi performans sağlayacak. Ayrıca kablosuz şarj özelliği ile birlikte MagSafe desteğine de sahip olacak. Ekran kısmında da önemli iyileştirmeler bekleniyor.

Mağazanın kapatılması ve yeni iPad Pro'ların tanıtımının yaklaşmasıyla birlikte Apple CEO'su Tim Cook da Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımda kullandığı ifadenin yeni iPad Pro'ların tanıtım sloganı olduğu iddiaları dolaşıyor.

Apple Store web sitesinin tekrardan ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik belirsiz ancak bunun bizi ilgilendiren önemli bir tarafı da var. Apple daha önceki lansmanları öncesi Apple Store'u kapattığında Türkiye'de zamlı fiyatlarla karşımıza çıkmıştı. Bu noktada yeni bir zam olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.