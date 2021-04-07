Herkesin Seveceği Yeni iPhone 13 Pro Özelliği Ortaya Çıktı

Yeni iPhone 13 Pro özelliği gün yüzüne çıktı. Bu yıl Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 Pro ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Cihazda olması kesin gözüyle bakılan bir özellik ortaya çıktı.

Yeni iPhone 13 Pro Özelliği Kendine Hayran Bırakabilir

BGR'nin aktardığı habere göre, Apple'ın yeni nesil iPhone 13 Pro modeli parmak izi ve leke oluşumunu azaltmak için tasarlanmış yeni bir kaplama türü içerecek. iPhone kullanıcılarının çok yakından bildiği parmak izi ve leke oluşumları, iPhone 13 Pro'da çok daha az olacak.

Sızıntı yapan Max Weinbach'a göre, özel kaplama Apple'ın iPhone 13 Pro modellerine özel olacak. Yani düz iPhone 13 Pro'da bu kaplama olmayacak. Parmak izi ve leke oluşumunu azalatan kaplamalı bir iPhone istiyorsanız daha fazla para vermeniz gerekecek.

Benzer bir şekilde söylentilere göre, 120 Hz ProMotion ekran da Pro modellerine özel olacak. Apple, Pro modellerine daha üst düzey özellikler ekliyor. Bu geçtiğimiz yıllarda da böyle olduğu için tepki gösterilecek bir durum değil.

Sızıntılara göre, iPhone 13'deki çentiğin iPhone 12'deki 34.83 mm çentiğe kıyasla 26.8 mm uzunluğunda olacağı bildiriliyor. Bu arada, iPhone 13 çentiği, yükseklik açısından biraz daha büyük olacak ve iPhone 12'deki 5,3 mm'ye kıyasla 5,35 mm boyutunda olacak.

iPhone 12 modellerinde beklenen ancak kullanıcılara sunulmayan en önemli beklentilerden birisi, yüksek ekran yenileme hızı idi. Bu noktada iPhone 13 modellerinde 90Hz ya da 120Hz ekran yenileme hızı ile karşılaşacağımız iddia ediliyor.

iPhone 13 Ne Zaman Çıkacak?

Apple son yıllarda tüm modellerini eylül ayında tanıtıyor olsa da bu durum, pandemi sebebi ile iPhone 12'lerde değişti. Etkilenen şey yalnızca tanıtım tarihi değil, satışa sunulma tarihi de oldu. Bildiğiniz üzere pandemi hala ana gündemimiz ve hastalığın nasıl seyredeceğini halen kestirmek mümkün değil.

Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını ya da ne zaman satışa sunulacağını konuşmak için erken olduğunu söyleyebiliriz. Yine de mevcut sızıntılar ve söylentiler en uygun takvim olarak Eylül 2021 - Ekim 2021 aralığını işaret ediyor.