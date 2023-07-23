Camera+'ın Yaratıcılarından Yeni iPhone Fotoğrafçılık Uygulaması!

Uzun süredir iPhone kullanıcısıysanız, Camera+ uygulamasını hatırlayabilirsiniz. Kullanıcılar bu uygulamayı yükler ve fotoğraf çekerken yerel iOS fotoğraf uygulaması yerine bu uygulamayı kullanırlardı. Temel ve gelişmiş düzenleme araçları, özel efektler, ışık filtreleri ve Twitter, Facebook ve Flickr gibi sosyal medya platformlarıyla entegre olma özelliği bulunuyordu.

Şimdi ise 2023 yılındayız ve Camera+'ın arkasındaki aynı geliştirici LateNiteSoft, Photon adında yeni bir kamera uygulamasına sahip. Web sitesi Photon'un size "güçlü profesyonel fotoğraflar yaratmak için ihtiyacınız olan tüm kontrolü" sağlayacağını söylüyor. Photon, iPhone'unuzun kamerasıyla fotoğraf çekmeden önce odağı, deklanşör hızlarını, ISO ayarlarını ve beyaz dengesini ayarlamanıza olanak tanıyacak.

Photon, iPhone Kullanıcılarına Neler Vaat Ediyor?

Focus Peaking gibi gelişmiş ayarlar lensin tam olarak nereye odaklandığını gösteriyor ve HEIF, JPEG, ProRAW ve RAW gibi farklı formatlar destekleniyor. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile Photon, kullanıcıların birincil geniş lensi kullanırken 12MP ve 48MP çekimler arasında seçim yapmasına olanak tanıyacak.

Session Preview ile kullanıcılar yeni çektikleri fotoğraflara göz atabilir, beğenmediklerini hızlıca silebilir ve beğendikleri görüntüleri uygulamadan çıkmadan paylaşabilirler.

LateNiteSoft Ürün Müdürü Noël Rosenthal TechCrunch'a verdiği demeçte şunları söyledi:

"Photon fotoğrafçılık sektöründeki 10 yılı aşkın deneyimimizin ürünü. Aldığımız tüm geri bildirimleri ve geçmişteki tüm seçimlerimizin etkilerini göz önünde bulundurarak çekim deneyiminin her yönünü yeniden düşünmek için zaman ayırdık. Ortaya çıkardığımız şey bizim gözümüzde, iPhone'da fotoğraf çekmenin en iyi, en sezgisel, en erişilebilir ve en güçlü yolu."

Kullanıcılar Photon'un otomatik modunu ücretsiz olarak kullanabilirler ancak profesyonel özellikleri kullanmak isterlerse aylık 3.99$ ya da yıllık 19.99$ ödemeleri gerekecek. Geliştirici sınırlı bir süre için 39.99 $ karşılığında ömür boyu abonelik sunuyor. Uygulama için ayrıca yedi günlük deneme süresi var.

Photon'u iPhone'unuza yüklemek istiyorsanız, buraya tıklayarak App Store'dan indirebilirsiniz.