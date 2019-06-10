Yeni iPhone'lar USB Type-C ile Gelebilir

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerinde USB Type-C teknolojisini kullanabilir. Bu sızıntı iOS 13 beta'nın çıkması ile birlikte ortaya çıktı.

iPhone 11 USB Type-C ile Gelebilir

Cihazına iOS 13 beta'yı yükleyen bir kullanıcı, i OS 13 beta çalışan bir iPhone'da kurtarma animasyonun Lightning kablosunu göstermediğini fark etti ve bunu Twitter üzerinden paylaştı. Animasyonda USB Type-C bağlantısı görünmekte ve bunun yeni nesil iPhone'ların gerçekten de yeni bir bağlantı noktasıyla gelebileceğini kanıtladığı düşünülüyor.

#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O — Raphaël Mouton (@Raf___m) 7 Haziran 2019

Eylül ayında tanıtılması beklenen üç yeni iPhone modelinde USB Type-C bağlantı noktası olabilir ve cihazlar hızı şarj teknoloji ile gelebilir. iPhone kullanıcılarının sürekli muzdarip olduğu şarj sorunu çözülecek gibi gözüküyor. USB Type-C şu anda sadece Apple'ın Macbook'larında ve iPad Pro'larında bulunmakta.

Eylül ayına yaklaştıkça yeni iPhone serisi hakkında daha fazla sızıntı gelmesi bekleniyor. Yeni iPhone modelleri hakkında sizleri sızıntılar geldikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler yeni iPhone'ların USB Type-C bağlantısı ile gelme beklentisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPhone'lar USB Type-C ile gelir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!