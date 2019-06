Yeni iPhone'lar USB Type-C ile Gelebilir

Teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerinde USB Type-C teknolojisini kullanabilir. Bu sızıntı iOS 13 beta'nın çıkması ile birlikte ortaya çıktı.

Cihazına iOS 13 beta'yı yükleyen bir kullanıcı, i OS 13 beta çalışan bir iPhone'da kurtarma animasyonun Lightning kablosunu göstermediğini fark etti ve bunu Twitter üzerinden paylaştı. Animasyonda USB Type-C bağlantısı görünmekte ve bunun yeni nesil iPhone'ların gerçekten de yeni bir bağlantı noktasıyla gelebileceğini kanıtladığı düşünülüyor.

