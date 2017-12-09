Yeni iPhone'larda Daha Büyük Pil Olacak

Dünyanın önde gelen iPhone analistlerinden olan Ming-Chi Kuo, 2018'de çıkacak olan iPhone'ların daha büyük pillerle geleceğini iddia ediyor. Ancak Kuo bunun 'iPhone'larda daha uzun pil ömrü' anlamında olmadığını da bildiriyor.

Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bir analize göre yeni iPhone modellerinde yüzde 10 daha büyük bir batarya yer alacak. Yani yaklaşık beş saatlik pil ömrü olan bir iPhone'un yüzde 10 oranında geliştirilmesi durumunda, 30 dakika daha uzun süre dayanacağı ifade ediyor. Ancak bataryadaki bu artışın pil ömrünü çok fazla etkilememe sebebinin temelinde iPhone'lardaki yeni özelliklerin olduğu düşünülüyor. Örneğin; iPhone X'deki bataryanın büyük bir kısmı TrueDepth özelliği için ayrılmış durumda. Yani iPhone'a eklenen yeni özellikler pil ömrünü maalesef olumsuz etkiliyor.

Kuo, Apple'ın yeni iPhone modellerinde iPhone X'de görülen L şeklindeki pil yerleşimini benimseyeceğini düşünüyor. Çünkü Apple cihaza tek pil yerine çift pil koyarak cihazın kalınlığını azaltmış oluyor.

Ayrıca Kuo Apple'ın gelecek yıl geleneksel LCD ekranlardan ziyade OLED ekranlarıyla iki telefon yayınlayacağını belirtiyor. Çünkü OLED ekranda arka plan aydınlatması bulunmadığı için önemli miktarda enerji tasarrufu sağlıyor.