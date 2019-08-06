Yeni iPhone'larda Hem Face ID Hem de Parmak İzi Olacak

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'den itibaren iPhone'lara Touch ID parmak izini geri getireceğini iddia eden bir rapor yayınladı.

Analist, Apple'ın hem Face ID hem de ekran altı Touch ID'ye inandığını söyledi. Kuo önümüzdeki 18 ay boyunca Apple'ın cihazlarında çalıştığı üst düzey deneyimi sunmasını sağlayacak çok sayıda teknik sorunun çözüleceğini aktardı.

Kuo'ya göre yüz tanıma ve parmak izi tanıma teknolojisi iPhone'da tamamlayıcı olacak. Zaten Apple da ekran altı parmak izi patent başvurularını yapmış durumda.

Bununla birlikte parmak izi altında görüntüleme bileşenlerinin başlatılmasındaki mevcut teknolojik zorluklar arasında güç tüketimi, algılama alanının boyutu, algılama modülünün kalınlığı gibi bazı sorunlar bulunuyor; a ncak Kuo, bu sorunların gelecek yıl içinde çözüleceğine inandığını ve Apple’ın 2021 model iPhone’da her iki kilit sistemine olanak sağlayacağını iddia ediyor.