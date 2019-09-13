Yeni iPhone’ların RAM ve Performans Verileri Belli Oldu!

AnTuTu’nun Weibo üzerinden paylaştığı bir gönderiyle, yeni iPhone 11 ailesindeki 3 modelin de performans verileri ve hafıza kapasitesi ortaya çıktı.

Aşağıdaki ekran görüntülerinden de görüldüğü üzere, her biri en son A13 Bionic yonga setiyle donatılmış olan iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max arasında performans açısından büyük bir farklılık bulunmuyor.

Hepsinde 4GB RAM Var

Daha da ilginci, her 3 modelde de 4GB RAM’in yer alıyor olması. Böylece, iPhone 11 ailesi resmi olarak tanıtılmadan önce ortalarda dolaşan '6GB RAM' söylentileri de boşa çıkmış oldu.

Bu durum, test edilen bir iPhone 11 Pro Max ile de doğrulandı. Cihaz depolama alanı açısından üst düzey 512GB’lık bir seçenek sunarken, RAM kısmında ise 4GB’lık bir seçeneğe sahip.

Yüzde 28 Daha Yüksek Skor

Skorlar, yeni iPhone’ların performansının diğer cihazlarla karşılaştırılmasına da imkan veriyor. Yeni iPhone’ların, önceki nesil olarak tabir edilen iPhone XS ve XS Max’ten yüzde 28 oranında daha yüksek bir toplam skora sahip olduğu görülüyor.

Yeni iPhone’ların özellikle GPU performansı açısından geçen yıla göre çok daha iyi olduğu söylenebilir.