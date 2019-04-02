Yeni iPhone Modelleri Daha Büyük Batarya ile Gelecek

Apple’ın eylül ayında tanıtacağı yeni nesil iPhone serisine dair önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Cupertino merkezli şirketin yeni iPhone’ları batarya da dahil olmak üzere bir dizi büyük geliştirmeye sahne olacak.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın bu yıl tanıtacağı 2019 iPhone serisinde önceki nesillere göre daha büyük piller kullanacağını söyledi.

Apple’ın eylül ayında 5.8-inç, 6.1-inç ve 6.5-inç olmak üzere üç yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Tasarım büyük ölçüde aynı kalacak; ancak donanım tarafında bir dizi yenilik göreceğiz.

Kuo’ya göre, şu anda 2.658 mAh bataryaya sahip olan iPhone XS'in pil kapasitesi yüzde 25 artacak. iPhone XS Max’in bataryasının da yüzde 15 civarında büyüyeceğini söyleyen Apple analisti, 2.942 mAh batarya ile çalışan iPhone XR’da ise yüzde 5’lik bir artış olacağını belirtti.

Kuo, daha önce yaptığı açıklamada, yeni iPhone modellerinin Samsung Galaxy S10 gibi kablosuz şarj paylaşımını destekleyeceğini söylemişti. Nitekim Apple’ın batarya tarafında yapacağı iyileştirmeler bu planın bir parçasını oluşturuyor. Eğer Kuo’nun tahminleri doğru çıkarsa, AirPods 2 ve Apple Watch gibi cihazlar, iPhone’un cam arka yüzeyinden kablosuz olarak şarj edilebilecek.

Apple, batarya kapasitesini artırarak, diğer cihazları şarj etmenin iPhone’un pil kapasitesini önemli ölçüde etkilememesini sağlamaya çalışıyor. Şirket, iki taraflı kablosuz şarj teknolojisi için Compeq, Unimicron ve TTM dahil olmak üzere bir dizi firmayla işbirliği yapıyor.

Öte yandan yeni iPhone’ların gün yüzüne çıkacağı tarihe hala bir hayli uzağız. 2019 iPhone ailesiyle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin!