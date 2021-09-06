Yeni iPhone Modellerinin İsmi Belli Oldu

Yeni iPhone modelinin kılıflarının yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafın ortaya çıkması ile birlikte yeni iPhone modellerinin ismi belli oldu. Peki, çok yakında satışa sunulacak iPhone serisinin adı ne olacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu. Kullanıcılar, iPhone 12 modellerinin satışa sunulmasının ardından yeni iPhone serisini merak içerisinde beklemeye başladı.

Çok yakında satışa sunulması beklenen iPhone modellerinin adı ile ilgili geçtiğimiz aylarda bir iddiaya ortaya atılmıştı. Teknoloji devi Apple'ın yeni cihazların ismini 13 olarak adlandırmayacağı ileri sürülmüştü. Buna sebep olarak ise 13 sayısının Amerika Birleşik Devletleri'nde uğursuz olarak kabul edildiği gösterilmişti.

Yeni iPhone Modellerinin İsmi Ne Olacak?

Apple firmasının yeni iPhone cihazlarının adını "iPhone 12S" olarak adlandıracağı ileri sürülmüştü fakat paylaşılan bir fotoğraf, bu iddiayı yalanlamış oldu. Bir kullanıcı, internet üzerinden yeni iPhone modelinin kılıflarının yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşılan fotoğrafa baktığımızda MagSafe marka silikon kıfların üzerinde "iPhone 13 Pro Max" ifadesi yer alıyor. Bu, ABD merkezli teknoloji devinin yeni iPhone modellerini "13" sayısı ile isimlendireceği anlamına geliyor. Serinin "iPhone 13 Mini", "iPhone 13", "iPhone 13 Pro" ve "iPhone 13 Pro Max" olmak üzere 4 farklı modelden oluşması bekleniyor.

iPhone 13 Serisinin Kamera Özellikleri

Bloomberg'den Mark Gurman tarafından geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bilgilere göre iPhone 13'te portre modunda video çekme imkanı sunulacak. Portre modu, ilk olarak 2016 yılında iPhone 7 Plus ile birlikte kullanıma sunulmuştu.

Kullanıma sunulduğu günden itibaren ilgi odağı olan portre modu, fotoğrafın arka planını bulanıklaştırarak nesneyi daha keskin bir odak haline getirir. iPhone 13'te bu mod ile video çekimi yapılacak. Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar video kaydı yaptıktan sonra bulanıklığı ayarlayabilecek.

İddiaya göre yeni iPhone modellerinde bir özellik daha bulunacak. Kullanıcılar ProRes desteği sayesinde daha yüksek kalitede video kaydı yapabilecek. Bu da düzenleme esnasında kullanıcılara daha fazla seçenek sunacak. Geçtiğimiz yıl ProRAW özelliği iPhone 12 Pro modeline özel olarak sunulmuştu. Dolayısıyla ProRes özelliği de iPhone 13 Pro modeline özel olarak sunulabilir.