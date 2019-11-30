Yeni iPhone Modellerinin Kutusundan AirPods Çıkabilir

Apple'ın efsanevi kulaklık modeli AirPods, artık telefon kutularının içinden çıkabilir.

Apple'ın yıllardır geliştirmiş olduğu kablosuz kulaklık modeli AirPods'lar hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Apple'ın kablosuz kulaklık modeli AirPods artık satın aldığınız bir iPhone modelinin kutusunun içinden çıkacak. Yani standart olarak verilen kablosuz kulaklıklar olmayacak, bir iPhone satın aldığınızda direkt olarak AirPods'a sahip olabileceksiniz.

Söylentilere göre Apple'ın yeni tanıtacağı iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin kutularının içerisinde birer adet AirPods bulunacak. Bu sebeple kablolu kulaklıklar yer almayacak. Bilgi ne kadar doğru bilinmez. Ancak Apple'ın böyle birşey yapması birçok kullanıcı tarafından takdir edilecektir. Tabii satışları da artıracaktır. Ancak Apple'ın ekleyeceği AirPods'ların ücretini cihazın fiyatına yansıtması büyük bir ihtimal.

Tabii Apple her ne olursa olsun böyle bir hareket ile kullanıcıların ve diğer firmaların dikkatini çekecek. Bu da rakip olduğu Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi şirketleri bu konuda harekete geçirebilir. Bakalım önümüzdeki dönemde yeni telefonların kutularının içerisinde kablosuz kulaklıklar yer alacak mı?