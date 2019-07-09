Yeni iPhone Modelleriyle İlgili Önemli İddialar

ABD’li teknoloji devi Apple’ın eylül ayında üç farklı iPhone modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni bir rapora göre söz konusu modeller, piyasada bulunan mevcut iPhone’ların yükseltilmiş versiyonları olacak.

JP Morgan analistleri, bu sonbaharda tanıtılacak yeni nesil iPhone üçlüsünün, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinin halefi olacağını söylüyor. Fakat analistlere göre, asıl büyük değişiklikler 2020 yılında piyasaya sürülecek iPhone’larda olacak.

2020 iPhone ailesinin, 5.4 inç, 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarına sahip olacağını söyleyen analistler, 5G desteğinin ana özelliklerden bir tanesi olacağını belirtiliyor.

Hatırlayacağınız üzere Apple, geçtiğimiz aylarda Qualcomm ile olan yasal anlaşmazlığını çözmüştü. San Diego merkezli yonga üreticisi, yeni nesil iPhone’lar için 5G destekli modemler tedarik edecek.

Apple ayrıca arka kameralar için 3D algılama teknolojisi de dahil olmak üzere büyük donanım yükseltmeleri planlıyor. Bu yılın başlarında ortaya atılan iddialara göre, söz konusu özelliği ailenin en donanımlı modelinde görebiliriz.

Cupertinolu şirketin çıkarmayı planladığı uygun fiyatlı iPhone modeli hakkında da konuşan JP Morgan analistleri, cihazın iPhone 8 ile aynı boyuta sahip bir LCD panelle geleceği öngörüyor.

İlerleyen haftalarda yeni iPhone modelleriyle ilgili daha fazla bilgiye ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!