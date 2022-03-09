Yeni iPhone SE 2022 Tanıtıldı: İşte Türkiye Fiyatı

Apple, uygun fiyatlı modeli iPhone SE’nin yeni sürümü olan iPhone SE 2022 modelini düzenlediği son etkinlikte resmî olarak tanıttı.

iPhone SE 2022, gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alıyor. Bu da iPhone 13 ile aynı işlemciye sahip olduğu için onu en iyi ve en güçlü iPhone modellerinden biri hâline getiriyor. Depolama alanı kısmında ise iPhone 13'e kıyasla en düşük modellerde yarı yarıya bir düşüş var. iPhone SE 2022 depolama alanı 64 GB'den başlıyor. Diğer iki modelde ise 128 ve 256 GB depolama mevcut. 4,7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE 2022‘nin arkadaki tek kamerası 12 MP'e sahip. Telefonun ön tarafında ise 7 MP kamera mevcut. iPhone SE 2022 ek olarak 3 farklı renkle satışa sunulacak. Cihazın tüm teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone SE 2022 Teknik Özellikleri

Ekran: 4,7 inç Retina HD IPS, 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük, 1400:1 kontrast oranı, True Tone, 625 nit maksimum parlaklık

4,7 inç Retina HD IPS, 326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük, 1400:1 kontrast oranı, True Tone, 625 nit maksimum parlaklık İşlemci: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Depolama: 64, 128 ve 256 GB

64, 128 ve 256 GB Ön Kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.8, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 4

12 Megapiksel (geniş açı) f/1.8, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 4 Arka kamera: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı, Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı, Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı, Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı, Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık Renk: Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Kırmızı

Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Kırmızı Batarya: açıklanmadı / 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma – 20W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj, Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)

açıklanmadı / 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma – 20W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj, Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır) Bağlantı: 5G, 2×2 MIMO özellikli Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi

5G, 2×2 MIMO özellikli Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi İşletim Sistemi: iOS 15

Telefonun resmî olarak tanıtılmasıyla birlikte Türkiye fiyatı da belli oldu. İşte fiyatlar!

iPhone SE 2022 Türkiye Fiyatı