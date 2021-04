Yeni iPhone SE Ne Zaman Çıkacak? Çentiğe Veda Zamanı Geliyor

Yeni iPhone SE ne zaman çıkacak? Apple'ın uygun fiyatlı olarak lanse ettiği iPhone SE serisinin yenisinin ne zaman çıkacağı ile ilgili bir sızıntı yaşandı. Ayrıca gelen sızıntıda çentik ile ilgili yeni bir bilgi verildi. Çentik kaldırılıyor mu? İşte gelen sızıntı.

Apple'ın üçüncü nesil iPhone SE'yi 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya süreceğine dair söylentiler vardı. Ancak 2 Nisan 2021 tarihindeyiz ve herhangi bir tanıtım gerçekleşmedi. 2021'in ilk çeyreği geride kalmış oldu.

Şimdi ise Display Supply Chain Consultants kurucusu ve analisti Ross Young, kaynaklarının bir sonraki iPhone SE'nin 2020'de piyasaya çıkan iPhone SE ile aynı 4,7 inç LCD ekrana sahip olacağına inandığını açıkladı. Young açıklamasında "iPhone SE'nin Sub-6 GHz ile 5G'ye sahip olabileceğine dair bazı söylentiler de var." dedi.

Ross Young, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bomba bir haber de verdi. Çentiğe veda denilecek gibi gözüküyor. Young, "2023 yılında çentik yerine delikli 6,1 inç ekranlı bir SE modelinin tanıtılacağını duydum." cümlelerine yer verdi. Eğer söylentiler doğru çıkar ise Apple tarafı 2023 yılında çentiğe veda diyecek gibi görünüyor.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch.