Yeni iPhone SE Ne Zaman Tanıtılacak? İşte Gelen Bilgiler

Yeni iPhone SE ne zaman tanıtılacak? Apple'ın "uygun fiyatlı" olarak lanse ettiği iPhone SE serisi hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Yeni iPhone SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Gelen bilgilere göre iPhone SE modelinin yenisi 2021 yılında tanıtılmayacak. Yeni modelin 2022 yılında tanıtılacağı söylentiler arasında yer alıyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir araştırma notuna göre iPhone SE'nin yeni nesil sürümü 2022'nin ilk yarısına kadar görünmeyecek.

Küçük ekranlı iPhone'un yeni sürümünde çok bir özellik olmayacağı konuşulmakta. Kuo yeni modelde şunlar olacağını söylüyor: "Dış tasarım ve çoğu teknik özellik, mevcut 4,7 inçlik iPhone SE'ye benzeyecek. En büyük değişiklik, 5G ve işlemci yükseltmeleri olacak."

Mevcut ‌iPhone SE‌, Nisan 2020'de tanıtıldı. Apple 2 yılda bir SE serisini yenileyebilir. 6 Portre Işığı efektleri, OIS, Smart HDR 3, TouchID, Apple'ın iPhone SE modeline dahil ettiği söylenen özelliklerden bazıları arasında yer alıyor. Akıllı telefon IP67 derecesine sahip olması beklenmekte.

Yani toz ve kum gibi katı nesnelere karşı %100 dayanıklılık sergileyecek. 15 cm ila 1 m su altında en az 30 dakika çalışabilecek. 5G bağlantı teknolojisini destekleyeceğine kesin gözüyle bakılan akıllı telefonun fiyatının 535 dolar civarında olacağı yönünde tahminler bulunuyor. 535 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 4.025 TL'ye tekabül ediyor.

Cihazın Touch ID teknolojisine sahip olacağı aktarılmakta ancak parmak izi tarayıcısının nereye yerleştirileceği belirsizliğini korumakta.

Apple, iPhone'lara Sonunda Dedirtecek Yeni Özellik Getirebilir

Ortaya çıkan yeni bir Apple patenti, gelecekteki iPhone modellerinin birden çok kullanıcı hesabını destekleyebileceğini iddia ediyor. Birden çok kullanıcı desteği sayesinde telefonunuzu birine verdiğinizde yeni kullanıcı girişi yapabilecek.

Böylece kendi hesabınıza erişimi olmayacak. Patent, çeşitli kimlik bilgilerine sahip birkaç kullanıcı hesabını idare edebilen bir cihazı açıklamaktave özellikle birden fazla kullanıcıyı güvenli bir şekilde barındırmak için Secure Enclave ile ilgili güvenlik üzerine odaklanmakta. T

elefonuzunu çocuğunuza verdiğinizde telefonuzu kurcalamasını istemiyorsanız yeni özellik tam size göre olabilir. Çocuğunuz için veya telefonu kullanacak bir başka kullanıcı için yeni bir oturum açabilecek ve kendi oturumunuza erişim sağlanamayacak.

Tıpkı Windows'da yer alan kullanıcı değiştirme özelliği gibi olacak.