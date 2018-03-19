Yeni iPhone ve Apple Watch MicroLED Teknolojisiyle Gelebilir

Yaklaşık dört sene önce düşük enerji tüketimli MicroLED ekran teknolojisi üzerinde çalışan LuxVue’yi sessiz sedasız satın alan Apple, gelecekteki Apple Watch ve iPhone modellerine bu teknolojiyi entegre etmek için yatırımlarını artırdı.

Bloomberg’in raporuna göre, Cupertino merkezli şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı MicroLED ekran teknolojisinde büyük bir ilerleme kaydetti. Bir sonraki Apple Watch ve iPhone modellerinde bu teknolojiden yararlanmak isteyen Apple, California Santa Clara’daki üretim tesisinde geliştirmelerine devam ediyor.

Peki, MicroLED teknolojisi nedir? MicroLED ekran teknolojisi, Apple’ın 10. yıl modeli iPhone X’te kullandığı OLED ekran gibi arka plan aydınlatmasına ihtiyaç duymuyor. Bu sayede düşük enerji tüketimi sağlayarak batarya ömrünü uzatan teknoloji, daha az enerjiyle çok daha iyi bir kontrast sağlıyor.

Söylentilere göre, MicroLED kullanımı için geçen sene ilk somut adımı atan şirket, Apple Watch’un MicroLED ekranlı bir prototipini dahi geliştirmiş. “T159” kod adlı projenin tasarım ve üretim çalışmalarını sürdüren Apple mühendislerinin büyük bir ilerleme kaydettiği söyleniyor.

Samsung ve LG gibi devlerle rekabete girecek olan Apple, bakalım bir sonraki Apple Watch modelinde MicroLED ekran teknolojisini kullanabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.