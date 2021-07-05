iPhone WiFi Sorunu Yaşamanıza Yol Açacak Bir Hata Daha Keşfedildi

iPhone WiFi sorunu yaşanmasına yol açan ilk sorunun bildirilmesinin üzerinden sadece birkaç hafta geçtikten sonra aynı siber güvenlik araştırmacısı Carl Schou, önceki hata ile benzer bir hata daha keşfetti.

Güvenlik araştırmacısı Schou, geçtiğimiz gün paylaşmış olduğu bir tweette iPhone kullanıcılarını belirli bir isme sahip WiFi ağına bağlanmamaları konusunda uyardı. Schou'ya göre "%secretclub%power" isimli Bir WiFi ağına bağlanıldığında geçtiğimiz günlerde bildirdiği Wi-Fi ağına bağlanıldığında olduğu gibi bu ada sahip ağa bağlanıldığından da akıllı telefonun Wi-Fi özelliklerinin kullanılamaz hale geleceğini belirtti.

Schou'nun paylaştığı bilgilere göre bu isme sahip bir ağa bağlanıldığında başka bir ağa bağlanamamak da dahil olmak üzere telefonun WiFi ile ilgili hiçbir özelliği kullanılamıyor. Schou, ağ ayarları sıfırlansa dahi söz konusu hatanın devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce benzeri görülmemiş bu sorunun tek çözümü, cihazı fabrika ayarlarına döndürmek gibi görünüyor ancak çözüm yolu herhangi bir şekilde test edilmediğinden bu sorunun kullanıcıları çözüme kavuşturacağının kesin olmadığını belirtmek gerekiyor.

Schou sadece haftalar önce kullanıcılara yönelik uyarı niteliğinde paylaştığı bir tweette de "%p%s%s%s%s%n" gibi karakterlerin olduğu WiFi ağlarına bağlanmalarının akıllı telefonun WiFi özelliklerine olan erişimini kaybetmelerine neden olabileceğini söylemişti. Güvenlik araştırmacısı, o zaman keşfettiği sorunun çözümü için ağ ayarlarını sıfırlamanın yeterli olduğunu ifade etti. Ağ ayarlarını sıfırlayacak kullanıcıların "Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla" yolunu takip etmeleri gerekiyordu.

Yeni iPhone WiFi Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Görünüşe bakılacak olursa güvenlik araştırmacısının yeni keşfettiği sorunun önceki sorun gibi kolay bir çözümü yok. Önceki hatada telefonu normale döndürmek daha kolay olduğu için çok büyük bir sorun oluşturduğu söylenemezdi ama bu hata, telefonu normale döndürmek için çok fazla çaba gerektiriyor. Bu çözüm yollarından birinin cihazı fabrika ayarlarına döndürmek olduğu söyleniyor. Güvenlik araştırmacısı bu nedenle bir WiFi ağına bağlanırken kullanıcıların artık çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bu iki sorunun da ortak noktasının biçimlendirme hataları olduğu düşünülüyor. Bu noktada adında "%s", "%p" ve "%n" olan ağlardan uzak durulması, iPhone WiFi sorunu yaşamamanız için iyi bir önlem olabilir. Bu, Apple'ın söz konusu sorunu giderecek güncellemeyi yayımlayana kadar uyulması gereken bir kural olarak görülebilir.