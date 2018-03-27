Yeni iPhone X’in Fiyatı 899 Dolar Olabilir

Apple, bu yıl yeni iPhone X ve iPhone X Plus’ı tanıtacak ancak şirket bu cihazları bu yılın ikinci yarısından önce tanıtmayacağını açıklamıştı. Cihazlar henüz tanıtılmamış olmasına rağmen her geçen gün bu cihazlar hakkında çeşitli haberler ve söylentiler ortaya çıkıyor.

Apple’ın amiral gemileri hakkında yeni bilgiler RBC Capital Markets Analisti Amit Daryanani tarafından geldi. Daryanani’ye göre, yeni iPhone X 899 dolardan, iPhone X Plus ise 999 dolardan satışa sunulacak. Apple, iPhone X’i 2017 yılında piyasaya çıkardığından beri bir türlü hedeflediği satış rakamlarına ulaşamadı. iPhone X’in yeterince ilgi görmemesinin ve hedeflenen satış rakamlarına ulaşamamasının en büyük nedenlerinden birinin, 1000 doların üzerindeki yüksek fiyatı olduğu söyleniyordu. Apple’ın bu nedenle 2018 yılında tanıtacağı yeni iPhone X’i, önceki yıla göre 100 dolarlık bir indirimle satışa sunacağı söyleniyor.

Amit Daryanani, Apple’ın yeni iPhone X’de 100 dolarlık bir indirim yapacak olmasının çok büyük bir indirim gibi görünmese de bu tutumun şirkete daha çok müşteri kazandıracağını düşünüyor. 6,5 inç’lik iPhone X Plus’ın, 5,8 inç’lik iPhone X’e göre 100 dolar daha fazla bir fiyatı olacağı yani 999 dolar seviyesinden satışa sunulacağı söyleniyor. Daryanani, Apple’ın merakla beklenen bir diğer modeli olan 6,1 inç LCD ekranlı iPhone’un da 799 dolarlık bir fiyatı olacağını söylüyor.

Apple’ın fiyat indirme politikasının faydalı olacağı ve müşteri sayısını arttıracağı neredeyse kesin gibi. Ancak yine de dünya genelinde ve özellikle de ülkemizde 899 dolarlık fiyat etiketi hala oldukça pahalı olarak görülüyor. Bu nedenle günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu, uygun fiyatlarından dolayı daha çok orta ve giriş seviyesi akıllı telefonları tercih ediyor.