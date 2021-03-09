Yeni iPhone'lar Periskopik Telefoto Lens ile Gelecek

Yeni iPhone'lar periskopik telefoto lens ile güç kazanacak. iPhone'lara periskopik telefoto lens geliyor. Saygın TF Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından yeni iPhone modelleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Gelin hep beraber paylaşılan bilgilere göz atalım.

Yeni iPhone'lar Periskopik Telefoto Lens ile Güçlenecek

Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bir araştırma notuna göre, Apple'ın iPhone'ları 2023'te bir "periskopik telefoto lens" benimseyecek. Kuo ayrıntılı bilgi vermedi, ancak Apple'ın optik yakınlaştırma yeteneklerinde önemli iyileştirmelere olanak tanıyan bir periskop lens üzerinde çalışmasıyla ilgili daha önce birkaç söylenti gelmişti.

Kuo daha önce Apple'ın 2022 iPhone modellerinde bir periskop lensi benimsemesini beklediğini söylemişti, ancak şimdi bunun 2023'e kadar olmayacağına inandığı görülüyor.

Mevcut akıllı telefonlar periskop lens teknolojisini benimsemiş durumda. Huawei'nin P30 Pro'su, 5x optik yakınlaştırmaya izin veriyor ve periskop lensli bir "iPhone" da benzer özelliklere sahip olabilir. Mevcut iPhone'lar 2,5x optik yakınlaştırma ve 12x dijital yakınlaştırmada maksimuma çıkıyor. Ancak daha iyi yakınlaştırma yetenekleri Apple'ın iPhone'larının yakınlaştırma işlevine odaklanan akıllı telefonlarla rekabet etmesine izin verebilir.

Örneğin Samsung'un en son akıllı telefonları, Apple'ın mevcut iPhone'larının eşleşemeyeceği 100x yakınlaştırma özelliğine sahip.

Kuo, 2021 iPhone'lar için, Apple'ın cam yerine plastik bir malzemeden yapılmış yeni bir Face ID vericisini benimseyeceğine inanıyor. Bunun iPhone sahipleri için son kullanıcı avantajları olup olmayacağı veya yalnızca Apple için üretim maliyetinde bir azalma anlamına gelip gelmeyeceği net değil.

Kuo, 2022 yılında üst düzey iPhone'lara gelen arkaya bakan kamera iyileştirmelerinin telefoto lense odaklanacağını ve Apple'ın 6 bileşenli bir lensten ‌iPhone‌ 14 için 7 bileşenli bir lense yükseltileceğini söyledi. 2022'de piyasaya çıkacak ‌iPhone‌ modellerinin de, Kuo'nun Apple'ın ön kamera modülünün boyutunu küçültmek için kullanacağını söylediği yeni bir "yekpare lens tasarımı" benimsemesi bekleniyor.

Yeni iPhone SE Ne Zaman Tanıtılacak?

Gelen bilgilere göre iPhone SE modelinin yenisi 2021 yılında tanıtılmayacak. Yeni modelin 2022 yılında tanıtılacağı söylentiler arasında yer alıyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni bir araştırma notuna göre iPhone SE'nin yeni nesil sürümü 2022'nin ilk yarısına kadar görünmeyecek.

Mevcut ‌iPhone SE‌, Nisan 2020'de tanıtıldı. Apple 2 yılda bir SE serisini yenileyebilir. 6 Portre Işığı efektleri, OIS, Smart HDR 3, TouchID, Apple'ın iPhone SE modeline dahil ettiği söylenen özelliklerden bazıları arasında yer alıyor. Akıllı telefon IP67 derecesine sahip olması beklenmekte.