Yeni Joker’e Hayat Verecek İsim Nihayet Belli Oldu!

DC evreninin ikonik karakteri Joker’in hayatını anlatacak film için aranan yüz nihayet bulundu. Daha önce birçok usta ismin canlandırdığı Joker, bu kez Joaquin Phoenix ile hayat bulacak.

Geçmişte Jesar Romero, Jack Nicholson ve Heath Ledger gibi usta isimlerin hayat verdiği Joker karakteri, son olarak Suicide Squad’da Jared Leto tarafından canlandırılmıştı.

Çizgi roman ve sinema dünyasının efsanevi karakterlerinden Joker, şimdi de Amerikalı ünlü aktör Joaquin Phoenix’e emanet. Phoenix, son olarak “You Were Never Really Here” filmiyle Cannes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştı.

Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği yeni Joker filminin senaryosunu, The Hangover ve War Dogs filmlerinden tanıdığımız Todd Philips ve 8 Mile filmiyle tanınan Scott Silver kaleme alacak. Phillips aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek.

Başrolünde Joaquin Phoenix’i izleyeceğimiz Joker spin-off’u, 1980'li yıllarda geçecek ve Joker'ın hepimizin bildiği suç dehası haline nasıl geldiğini anlatacak. Filmin bütçesinin ise 55 milyon dolar olacağı söyleniyor. Bu rakamın DC’nin diğer süper kahraman filmlerine ayırdığı bütçenin çok altında olduğunu belirtmek gerekiyor.

Öte yandan bu film DC evreninden tamamen bağımsız bir yapım olacak. Warner Bros.'un henüz ismini açıklamadığı yeni bir departmanın yapacağı Joker filmi, DC’de yeni bir evrenin daha kapılarını açacak: DC Dark. Bu yeni departman, DC sinematik evreninde bağımsız hikayelerin anlatıldığı filmler çekecek.

Usta aktör Joaquin Phoenix’in hayat vereceği yeni Joker filminin 2019 yılında vizyona girmesi planlanıyor.