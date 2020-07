Yeni Just Cause Filmi Yönetmeni Belirlendi

Constantin Film ve Prime Universe tarafından hazırlıkları sürdürülen Just Cause filminden uzun bir zamandır haber alamıyorduk. Bunda COVID-19 etkisinin olduğunu söylemek gerek. Bildiğiniz gibi salgından dolayı yavaşlamaların yaşandığı film sektöründe, büyük şirketler programlarında değişikliklere de gitmek durumunda kalmışlardı. Ancak yine de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni Just Cause filmi yönetmeni için anlaşmaya varıldı.

Hem aksiyon türüne hem de Just Cause serisine hayran olanların sabırsızlıkla bekledikleri filmin yapımcılığı Constantin Film şirketinden Robert Kulzer ve Martin Moszkowicz ve Prime Universe Film şirketinden de Adrian Askarieh tarafından üstlenilmişti. Senaryosu John Wick üçlemesinin senaristi Derek Kolstad tarafından yazılmış olan Just Cause filmi projesinde Square Enix de baş yapımcılar arasında bulunuyorken, yine Constantin Film bünyesindeki Alex Westmore ve Colin Scully de gözlemci olarak yer alacaklar.

Yeni Just Cause Filmi Yönetmeni Kim olacak?

Film için ilk başta Deadline sitesinde yer alan habere göre yönetmen konusunda da yeni bir isimle anlaşmaya varılmış. Söylenene göre Coffee & Kareem ve Stubber filmleri ile tanınan Michael Dowse, Just Cause filminin de yönetmenliğini yapacak.

Yeni yönetmene ek olarak Deadline sitesinin haberinde konuya da değinilmiş. Oyunun senaryosunun takip edileceği belli olan film uyarlamasında, Rico Rodriguez The Black Hand isimli paralı asker örgütünü durdurabilmek için zorlu bir mücadeleye girişecek.

Just Cause filminin yönetmenliği için esasen Brad Peyton ile anlaşılmıştı. Rodriguez rolü için de Jason Momoa seçilmişti. Michael Dowse ile yapılan anlaşma sonrasında Momoa'nın rolünün halen geçerli olup olmadığı belli değil. Bununla birlikte, The Scorpion lakaplı ana karakterimizin dışında Maria Kane isimli karakterin de olacağı söylenmiş. Gelişmeleri takipte olacağız. Bakalım karşımıza nasıl bir Just Cause filmi çıkacak?