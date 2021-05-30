Yeni Karanlık Madde Haritası Kozmik Gizemi Ortaya Çıkardı

Yeni karanlık madde haritası ne anlatıyor? Yapay zeka kullanılarak hazırlanan yeni bir karanlık madde haritası, galaksiler arasında köprü oluşturan görünmez maddelerin gizli bağlarını ortaya çıkardı. Harita yerel evrene, yani Samanyolu'nu çevreleyen bölgeye odaklanıyor.

Uluslararası bir araştırma ekibi, evrendeki sözde karanlık maddenin dağılımının en büyük ve en ayrıntılı haritasını oluşturdu. Sonuçlar şaşırtıcı, çünkü karanlık madde bağının mevcut teorilerden daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Bilmeyenler için karanlık madde, uzaya nüfuz eden görünmez bir maddedir. Günümüzde evrendeki maddenin %80'ini oluşturduğuna inanılıyor.

Yeni karanlık madde haritası ne anlatıyor?

Gök bilimciler, geçtiğimiz hafta uzak yıldızlardan gelen ışığı çarpıtarak karanlık maddenin haritasını çıkarmayı başardı. Sonuçlar, Karanlık Enerji Araştırma Birliği tarafından yayınlandı.

Yeni çalışmanın arkasındaki ekip, Şili'deki Victor M Blanco teleskopunu kullanarak 100 milyon galaksiyi analiz etti.

Harita, karanlık maddenin evren boyunca nasıl yayıldığını gösteriyor. Siyah alanlar, fizik yasalarının "değişebileceği" geniş hiçlik bölgeleri. Parlak alanlar ise karanlık maddenin yoğunlaştığı bölgeleri oluşturuyor. Karanlık maddelerin ortasında, Samanyolu Galaksisi gibi, uçsuz bucaksız bir kozmik ağ üzerinde yer alan galaksiler bulunuyor.

Dr. Niall Jeffrey'e göre harita, galaksilerin daha büyük, görünmez bir yapının parçası olduğunu açıkça gösteriyor.

"İnsanlık tarihinde hiç kimse uzaya bakıp karanlık maddenin bu kadar nerede olduğunu göremedi. Gökbilimciler küçük parçaların resimlerini oluşturabildiler, ancak çok daha fazlasını gösteren geniş yeni alanlar ortaya çıkardık. yapısı. İlk defa Evreni farklı bir şekilde görebiliriz."

Paris'teki Ecole Normale Supérieure'de haritayı bir araya getiren Dr. Niall Jeffrey, sonucun fizik için "gerçek bir sorun" oluşturduğunu söyledi. Çünkü gözlem, Einstein'ın genel görelilik teorisinden sapmış gibi görünüyor. Bu durum araştırmacılar için bir yeni bir soru işareti oluşturuyor.

Dr. Niall Jeffrey verdiği demeçte, "Bu eşitsizlik doğruysa, o zaman Einstein yanılıyordu. Bunun kötü bir şey olduğunu düşünebilirsiniz, belki fizik bozulmuş olabilir. Ama bir fizikçi için bu son derece heyecan verici. Bu, evrende yeni bir şeyler bulabileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Mevcut kozmolojik teoriyi geliştirmek için Albert Einstein ve diğerlerinin çalışmalarını temel alan bilim adamlarından biri olan Durham Üniversitesi'nden Prof. Carlos Frenk, haberi duyduğunda karışık duygular hissettiğini söyledi.

Profesör Frenk, "Hayatımı bu teori üzerinde çalışarak geçirdim ve kalbim bana onun çöküşünü görmek istemediğimi söylüyor. Ama beynim ise ölçümlerin doğru olduğunu ve yeni fizik olasılığına bakmamız gerektiğini söylüyor" dedi.