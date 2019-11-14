Yeni Kimliğinizle ATM'lerden Para Çekebileceksiniz! Çipler Aktifleştiriliyor!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yaptığı yeni çalışmayla çipli kimlik kartlarındaki çipleri aktifleştirecek. Bu sayede, sadece kimlikle ATM’lerden para çekmek, elektronik ortamda dökümanları imzalamak, ödeme yapmak, noter ya da sağlık hizmetleri almak gibi uygulamalar mümkün olacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 Programına göre, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından, çipli kimlik kartlarının tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılması için yeni bir yönetmelik yayınlanacak. 'Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği'nin yayınlanmasıyla birlikte uygulama, pilot kurumlar ve illerde başlatılacak.

İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon halinde yürütülen çalışmayla, yeni çipli kimliklerde birçok özellik aktif hale getirilecek. Buna göre, yeni kimliklerle ATM’lerden para çekilebilecek, ödemeler yapılabilecek, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek ve her türlü elektronik imza işlemi yapılabilecek.

Dijital Dönüşüm Ofiisi, yeni kimliklerdeki düzenlemelerin yanı sıra kritik alt yapılarda bilgi güvenliği yönetim sistemini de hayata geçirecek. Siber tehdit istihbaratı sağlanan kaynaklar çoğaltılacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarına yönelik tehditlere karşı siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak.

Kamu kurumlarının Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya kullanımını düzenleyen bir rehber hazırlanacak. Ayrıca, yurt dışı kaynaklı siber saldırıları önlemek amacıyla Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu’nun da kısa zaman içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu amaçla pilot proje kapsamında bir prototip geliştirilecek.