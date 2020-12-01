İçişleri Bakanı Soylu’dan Yeni Kimlik Kartları Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartları ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katılan Bakan Soylu, çipli kimlik kartı kullanım oranı dahil olmak üzere birçok bilgi paylaştı.

Bakan Soylu’dan Yeni Kimlik Kartları Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" etkinliğine katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartları ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Bakan Soylu, şu ana kadar tüm Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün yani 60 milyon 591 vatandaşın kimlik kartını değiştirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “2018’den itibaren sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini de nüfus müdürlüklerine devrettik ve kimlik kartıyla birlikte üç belgeyi, aynı bilgilerle ve aynı yerden, tek başvuruda vermeye imkan sağlayan 3’ü bir yerde projesini başlattık” ifadelerini kullandı. Önceden her işlem için ayrı ayrı parmak izi verilirken şimdi tek parmak izi ile bu işlemlerin yapılabildiğini belirten Bakan Soylu, halihazırda müracaattan itibaren büyükşehirlerde 1+1 günde, diğer illerde 1+3 günde teslimat yapabildiklerini söyledi.

Bakan Soylu, "2 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar 10 milyon adet sürücü belgesi ve 4 milyon adet pasaport düzenledik. Bunun yanı sıra sürücü belgelerindeki tüm bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede de şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini aşmıştır. Tabii bu dönüşümün zeminini oluşturan proje, altını çizerek söylüyorum, MERNİS Projesi'dir” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Nüfus kayıtlarının elektronik ortama aktarılarak merkezi bir yapıda tutulmasını sağlayan MERNİS Projesi, aynı zamanda dünyadaki ilk e-devlet projelerinden birisidir ve bugün 1084 merkezden anlık güncelleme ve paylaşım sağlamaktadır. Bu altyapıyı kullanarak geliştirdiğimiz elektronik kimlik doğrulama sistemi de kimlik dolandırıcılığının önüne geçme imkanı vermektedir. Onun da pilot uygulamasını noterlerde ocak ayı içerisinde başlıyoruz. Daha sonra başka kurumlar..."

E-Tescil Projesi Nedir?

Bakan Süleyman Soylu, e-tescil projesi kapsamında doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfus olaylarının bildirimi ve bunlara ilişkin işlemlerin de nüfus müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapıldığını söyledi. Bakan Soylu, “Halihazırda e-doğum uygulaması 20 ilde, bu yıl bunu tamamlamamız lazım; e-ölüm sistemi 81 ilin tamamında uygulanmaktadır. e-ölüm uygulamasının hayata geçirilmesi ile 468 bin vefat olayının 366 bini, yani yüzde 78’i sağlık kuruluşları tarafından aile kütüklerine tescil edilmiştir” dedi.

34 bin 457 adet doğum tescil işleminin e-doğum sistemi üzerinden yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, evlenme işlemlerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmesini içeren e-evlenme uygulamasına yönelik alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını ve 2021 yılında faaliyete geçeceğini duyurdu.