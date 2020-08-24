Kabine Toplanıyor: Yeni Kısıtlamalar Gelecek Mi?

Koronavirüs salgını yayılamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında gündem ne? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte merak edilen detaylar.

Kabine Toplanıyor: Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi?

Artan vaka sayıları sonrasında sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bugün saat 15:00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak olan toplantıda günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek.

Toplantıda alınabilecek yeni önlemler ve özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak. Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılması da gündemde.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Yapılacak olan açıklamadan anında haberdar olmak için sitemizin bildirimlerini açmayı unutmayın!

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Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

23 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 258.249 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.121'e yükseldi.