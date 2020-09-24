Bilim Kurulu Toplanıyor: Yeni Kısıtlamalar mı Gelecek?

Geçtiğimiz aylarda başlayan kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte vaka sayılarında yukarı yönlü ilerlemeler görmeye başladık. Nitekim geçtiğimiz birkaç günde de bu artışlar sürmeye devam ediyor. Tam da bu noktada gözler, bugün gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Peki toplantının sonucunda yeni kısıtlamalar mı gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar!

Yeni Kısıtlamalar Gelecek mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, bugün toplanması bekleniyor. Çeşitli verilerin değerlendirildiği ve potansiyel kısıtlamaların görüşüldüğü bu toplantının ardından Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağını da söyleyebiliriz.

Bu noktada çeşitli kaynaklar belirli bölgelerde ya da ilçelerde çeşitli kısıtlamaların geri dönebileceğine işaret ediyor.

Daha önceki açıklamalardan yola çıkarak şu aşamada sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir beklentinin olmadığını söylememiz mümkün. Öte taraftan parklar gibi herkese açık alanlarda, kafeler gibi belirli mekanlarda ya da vakaların yüksek olduğu belirli bölgelerde bazı ek kısıtlamalara gidilebilir.

Peki siz bugün gerçekleşmesi beklenen Bilim Kurulu Toplantısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sokağa çıkma yasağı ya da mekanların kapatılması gibi bazı önlemler geri dönmeli mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.