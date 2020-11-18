Yeni Kısıtlamalar Ne Zaman Başlayacak? İşte Yasakların Başlama Tarihi!

Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kısıtlamaları duyurdu. Peki yeni kısıtlamalar ne zaman başlayacak? İşte yeni yasakların uygulanmaya başlanacağı tarih!

Kısıtlamalar Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından seksen bir ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre dün akşam açıklanan yeni tedbirler ve kısıtlamalar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmiş olacak. Yani yasaklar hemen değil, birkaç gün içerisinde uygulanmaya başlanacak.

Açıklanan Kısıtlamalar ve Yasaklar Nelerdi?

- Her hafta sonu 20:00 ve 10:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar akşam sekizden sonra, sabah ona kadar dışarı çıkamayacak. İlk uygulama 21 Kasım 2020 Cumartesi günü başlayacak.

- 65 yaş üzerindekiler 10:00 - 13:00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğanlar ise 13:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanlar, bu kısıtlamadan hariç tutulacak.

- Tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim sistemine dönecek.

- AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında çalışabilecek.

- Restoran, kafe, lokanta, pastane ve kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 - 20:00 saatleri arasında gel-al ve paket servis sunacak.

- Restoran ve lokantalar 20:00'den sonra yalnızca telefonla ya da çevrim içi sipariş alabilecek.

- Sinemalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapanacak.

- Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Hemen yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu yasaklar 20 Kasım 2020 Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Peki siz alınan bu kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kararlar vaka artışını durdurmaya yardımcı olacak mı yoksa yetersiz mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.