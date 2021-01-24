Yeni Koronavirüs Aşıları Ne Zaman Gelecek? Sağlık Bakanı Açıkladı

“Yeni koronavirüs aşıları ne zaman gelecek?” sorusu son zamanlarda çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hseabı üzerinden yaptığı paylaşım ile beraber merak edilen soruyu yanıtladı. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklama ile ilgili detaylar haberimizde.

Türkiye’ye Yeni Koronavirüs Aşıları Ne Zaman Gelecek?

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen ve Türkiye’de uygulanmaya başlanan CoronaVac isimli COVID-19 aşısında ikinci partinin Türkiye’ye ne zaman geleceği belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak vatandaşların merak ettiği soruyu yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” ifadelerine yer verdi.

İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 24, 2021

Türkiye’de Kimler COVID-19 Aşısı Olabiliyor?

Türkiye’de uygulanmaya başlanan yeni tip koronavirüs aşısının vatandaşlara uygulanmasında şu anlık gruplandırma sistemi izleniyor. Bu gruplandırma şu an 1. aşama, 2. aşama, 3. aşama ve 4. aşama olarak kendi içinde dörde ayrılıyor. Birinci aşamada sağlığı birincil derecede risk altında olan gruba dâhil insanlar yer alıyor. Bu insanlar genellikle sağlık kurumunda çalışanlardan ve yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalan ve buralarda çalışan personellerden oluşuyor.

İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışan görevliler bulunuyor. Bu grupta ise İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, özel güvenlik, zabıta, Adalet Bakanlığı yer alıyor. Bu listenin tamamına ulaşmak ve aşılama hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için koronavirüs aşı randevusu almak için yapılması gerekenleri derlediğimiz yazımızı kontrol edebilirsiniz. Bu yazıda hem radevu alma işleminin nasıl yapıldığını hem de aşı sıranızın gelip gelmediğini nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

En Çok Aşılama Yapılan İller

Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşılan illere göre aşı dağılımı haritasına göre İstanbul’da 224 bin 472 kişi aşılanırken Ankara’da ise 112 bin 332 kişi aşılandı. İzmir’de 76 bin 688 kişiye aşı yapılırken Antalya’da ise 41 bin 305 kişiye aşı uygulandı.