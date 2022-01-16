Yeni Koronavirüs Aşısı Geliştirildi: Patent Alınmayacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bilim insanları, yeni koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurdu. Geliştirilen aşı için patent alınmayacağı belirtildi. Corbevax olarak isimlendirilen yeni COVID-19 aşısının piyasadaki aşılardan daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.

Yeni Koronavirüs Aşısı Corbevax Varyantlara Karşı Etkili mi?

T24'teki habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Texas Çocuk Hastanesi Aşı Gelişimi Merkezinde görevli Dr. Peter Hotez ve Dr. Maria Bottazzi, 2011 yılından beri Sars ve Mers virüsleri için aşı prototipi geliştiriyordu. Bilim insanları, bu prototipleri göz önünde bulundurarak yeni bir aşı üretti.

ABD'li bilim insanları, geliştirdikleri aşıya Corbavax ismini verdi. Corbavax aşısı, gerçek bir koronavirüs spike proteinini maya hücresine ekleyerek temel proteinin kopyalanmasını ve bağışıklık sistemine dahil olmasını mümkün hale getiriyor.

Proteini direkt ve sentetik olarak laboratuvarda maya sistemi kullanarak yaptıklarını belirten Dr. Maria Bottazzi, mayanın, virüstekiyle aynı proteini geliştirmesini sağladıklarını ve böylelikle vücudun bağışıklığa kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

Corbevax isimli COVID-19 aşısının klinik test sonuçları henüz kaynak kısıtlamalarından dolayı açıklanmadı fakat Texas Çocuk Hastanesi Aşı Gelişimi Merkezi, konuya ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı.

Aktarılan bilgliere göre söz konusu aşı, orijinal COVID-19'a karşı yüzde 90, Delta varyantına karşı ise yüzde 80 oranında etkili. ABD'li bilim insanlarının geliştirdiği koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamadığı henüz bilinmiyor. Bu konuya ilişkin testlerin devam ettiği belirtildi.

Geliştirdikleri COVID-19 aşısı için patent almayacaklarının altını çizen Dr. Bottazzi, yaptığı açıklamada, dünyaya iyilik yapmak istediklerini ve doğru olanın bu olduğunu söyledi. Dr. Bottazzi ayrıca aynı teknoloji kullanılarak 60'ı aşkın aşının geliştirildiğini de ifade etti.

Dr. Bottazzi tarafından yapılan açıklamada, Corbevax olarak isimlendirilen COVID-19 aşısının piyasada yer alan diğer koronavirüs aşılarına kıyasla çok daha uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağının altını çizdi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 326 milyon kişi, yeni tip koronavirüse yakalandı. 5,54 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Aşılama çalışmaları, dünyanın dört bir noktasında devam ediyor.