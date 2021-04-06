Yeni Koronavirüs Belirtisi Ortaya Çıktı!

Yeni koronavirüs belirtisi gün yüzüne çıktı. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre ilkbahar mevsiminin gelmesi ile beraber COVID-19 belirtilerinde birtakım değişiklikler meydana geldi. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Belirtisi Nedir?

Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını devam ediyor. İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vaka sayılarında hızlı bir artış meydana geldi. Paylaşılan bilgilere göre vaka sayısı her gün yüzde 5 artıyor. İkinci dalganın yaşandığı dönemde bu oran yüzde 20'lere ulaşmıştı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre vaka sayıları artmaya devam ederken COVID-19 belirtilerinde birtakım değişiklikler meydana geldi. Yeni tip koronavirüse yakalanan hastalarda hapşırma, burun akıntısı gibi nezle belirtilerinin yer aldığı belirtildi. Vatandaşlar, nezle semptomlarından dolayı daha çok kulak burun boğaz polikliniklerine başvuruyor.

Aktarılan bilgilere göre son zamanlarda ev içi bulaşlarda çok ciddi artış yaşanıyor. Ayrıca bazı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemesi üzerine vakalar artmaya devam ediyor. Öyle ki vaka sayısı 5 Nisan tarihinde 42 bini aştı. Önceki günlerde de vakalar 40 bin civarındaydı. Bazı uzmanlar bu sayının daha da artacağını iddia ediyor.

Yeni tip koronavirüs nedeni ile hastanelere başvuran vatandaşların yaş ortalamasının 50 ile 60 arası olduğu açıklandı. Aktif vaka sayısının 350 bine ulaştığı paylaşılırken test vaka oranının ise yüzde 20'lere yaklaştığı belirtildi. Aktif hastaların arasındaki ağır hasta oranının yüzde 0,70 seviyesinde kalmasının ağır hasta sayısının azalması açısından oldukça büyük bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

Koronavirüste 4. Pik Yaşanacak mı?

Şu anda üçüncü pikin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Savaşçı, yaptığı açıklamada, "Eylül ayında İngiltere'de mutant virüse bağlı vaka artışında ciddi artış söz konusuydu. Bizim ülkemize de etki etmesi 3-4 ayı bulabiliyordu. Mart-nisan gibi 3'üncü piki yaşayacağımızı düşünüyorduk, öyle oldu, şu an 3'üncü pikteyiz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: