Yeni Bir Koronavirüs Bulaşma Yolu Keşfedildi

Yeni tip koronavirüsün dünyaya yayılmaya başlamasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bilim insanları artık COVID-19 hakkında ilk günlere oranla çok daha fazla bilgi sahibi olsa da virüsle ilgili araştırmalar hala devam ediyor. Son yapılan bir araştırmada ise yeni bir koronavirüs bulaşma yolu saptandı. Araştırma sonucunda COVID-19’un bulaşabileceği bir yol daha keşfedildi.

Keşfedilen Koronavirüs Bulaşma Yolu Nedir?

COVID-19’un dünyaya yayılmasından üzerinden bir yıl geçti ve o zamandan bu yana araştırmalar hız kesmeden devam ettiriliyor. Bu zamana kadar öğrenilen bilgilerle birlikte öksürme, hapşırma ve konuşma yolu ile meydana gelen damlacıkların yayılması sonucunda çevredeki insanların üst solum yollarından nüfuz edebileceği biliniyordu. Bilim insanlarının hemfikir olduğu konu, virüsün burun, ağız veya göz yolu ile girip hücrelere doğru yayılmaya başlaması ve en çok zarar vereceği bölge olan akciğerlere ulaşmasıydı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bu nedenle sosyal mesafeye uyulması, maske takılması, düzenli olarak ellerin yıkanması ve kapalı alanların uygun bir biçimde havalandırılması tavsiye ediliyor. Enfeksiyonun ana etkenlerin damlacıklar olmasına rağmen kontamine yüzeylere dokunarak enfeksiyon oluşturma riski de bulunuyor. St. Louis’deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılarsa bazı insanların görülmemiş bir şekilde virüse yakalanabileceğini ileri sürdü.

Pandeminin ilk günlerinde yiyeceklerin COVID-19 bulaşmasında bir rol oynamadığı ortaya çıkmıştı. Virüs, burun ve akciğerlerin giriş kapısına ulaşabiliyor ancak sindirim sistemine erişemiyordu. Mide asidi, yiyeceklerde bulunan parçacıkları yok edebiliyordu. Benzer şekilde yiyecekleri pişirmek de virüsü yok edebiliyordu.

Sağlık uzmanları yine de insanlara yemek hazırlamadan veya teslimat yapmadan önce çalışanların ellerini doğru bir şekilde yıkamaları gerektiğini tavsiye etmişti. Bu tavsiyenin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil olmak üzere sağlık alanındaki tüm yetkililer, gıda ambalaj vasıtası ile virüsün bulaşma olasılığının olmadığını vurgulamıştı.

St. Louis’teki araştırmacılarsa virüse maruz kalabilecek tüm insanlar için geçerli olmasa da küçük bir kesimin etkilenmesine sebebiyet verebilecek yeni bir şey keşfetti. Araştırmacılar, Barrett Özofagus adı verilen bir sorundan muzdarip insanlar üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda reflünün bağırsak hücrelerine benzemeye başlayan hücrelerin modofikasyonları da dahil olmak üzere yemek borusunda uzun vadeli birçok hasara neden olabileceği öğrenildi. Bu hücrelerin ACE2 reseptörüne kadar gelebileceği ve virüsün yemek borusundan geçerken onlara tutunabileceği ortaya çıktı.