İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Genelgesi Gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi gönderdi. Yayımlanan genelgede yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile beraber değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine ek kararların alındığı belirtildi. Peki, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hangi yeni kararlar alındı? İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile beraber alınan yeni kararlar hakkında tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Genelgesi İle Beraber Alınan Kararlar

İçişleri Bakanlığı tarafından seksen bir il valiliğine gönderilen yeni koronavirüs genelgesi kapsamında yeni kararlar alındı. Genelgede, "Tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağlanacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair “takip”, “denetim”, “uyarı” ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek" ifadeleri yer aldı.

Yayımlanan genelgede "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşülerek karara bağlanacak" ifadeleri bulunuyor. 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren yedi gün boyunca yedi ayrı konuda tüm il ve ilçelerde genel denetimler gerçekleştirilecek. Yeni koronavirüs genelgesi kapsamıdna yedi gün boyunca denetlenecek yerler şu şekilde:

• 19 Ekim Pazartesi: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları

• 20 Ekim Salı: Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler

• 21 Ekim Çarşamba: Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,

• 22 Ekim Perşembe: Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler,

• 23 Ekim Cuma: AVM’ler, Cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,

• 24 Ekim Cumartesi: Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.)

• 25 Ekim Pazar: Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar