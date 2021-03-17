Yeni Koronavirüs İlacı Ölümleri %85 Azaltıyor!

Yeni koronavirüs ilacı, COVID-19'a bağlı hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 85 azalttı. İngiltere merkezli ilaç firması GlaxoSmithKline (GSK) ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Vir Biotechnology tarafından geliştirilen VIR-7831 isimli monoklonal antikor ilacına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs İlacı Mutasyonlu Virüse Karşı Etkili mi?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken aşılama çalışmaları dünyanın dört bir noktasında devam ediyor. Aşılama süreci devam ederken aynı zamanda COVID-19'a karşı ilaçlar üzerinde de çalışılıyor. İngiltere merkezli ilaç şirketi GSK ve Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bir ilaç, hastalık üzerinde büyük bir başarı elde etti.

VIR-7831 olarak isimlendirilen monoklonal antikor ilacı üçüncü aşama klinik deneyleri tamamlandı. NTV'deki habere göre geliştirilen ilaç, faz 3 çalışmaları kapsamında yeni tip koronavirüse bağlı olarak hastaneye yatış ve ölümü yüzde 85 oranında azalttı. Yapılan açıklamada, yüksek etkililik oranına sahip olan ilacın yüksek risk grubundaki yetişkinlerde kullanılabileceği ve bu sayede hastaneye yatışların durdurulabileceğini ifade etti.

GSK ve Vir Biotechnology, geliştirdikleri monoklonal antikor ilacının İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüslere karşı da etkili olduğunu duyurdu. Söz konusu iki firma geliştirdikleri ilacın enfekte olmayan yüksek risk grubunda yer alan vatandaşlarda COVID-19'dan koruyup korumadığına ilişkin farklı bir çalışma yapacak. Yapılan çalışma sonucunda merak edilen soru yanıtlanacak.

Vir Biotechnology CEO'su George Scangos, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Heyecan verici verilerin antikor tedavisini dünyanın her yerindeki hastalara etkili yeni bir çözüm sunmaya bir adım daha yaklaştırdığını belirten Scangos, yaptığı açıklamada, “VIR-7831'in yeni tip koronavirüsün en şiddetli sonuçlarını önleme ve virüsün mevcut varyantlarına karşı koruma potansiyeli kanıtladı" şeklinde konuştu.

GlaxoSmithKline şirketinin baş bilim sorumlusu Hal Barron, söz konusu çalışmaların cesaret verici olduğunu belirtti. Monoklonal antikorlara dayanan ilaçlar Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılmıştı. Söz konusu ilaçların aşıya benzer bir etki yaptığı ifade ediliyor. Bu sebepten ötürü üretim aşamasında sorun yaşanan COVID-19 aşılarının yanı sıra monoklonal antikor ilaçlarının da kullanılması gündeme gelmişti.