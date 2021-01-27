Remdesivir’den 30 Kat Daha Etkili Koronavirüs İlacı Keşfedildi

Yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere onay alan ilk ilaç Remdesivir olmuştu ancak salgınla mücadele etmeye yardımcı olacak kilit bir ilaç olduğunu yeterince kanıtlayamamıştı. Son paylaşılan bilgilere göre Remdesivir’den 30 kat daha etkili ve mutasyonlu koronavirüse karşı daha etkili yeni bir umut verici koronavirüs ilacı daha keşfedildi.

Bu Koronavirüs İlacı, COVID-19 Tedavisinde Kullanılabilir

Pandeminin başlarında COVID-19 tedavisinde kullanılma iznini alan ilk ilaç Remdesivir olmuştu. İlaç pandemi ile mücadelede etkili bir ilaç olsa da ondan çok daha etkili bir ilacın daha olduğu ortaya çıktı. Remdesivir’in bazı hastalara uygulanması sonucunda oldukça faydalı sonuçlar görülse de dünya genelindeki tüm insanlarda etkili olmadığından yeni bir ilaç daha kullanılmaya başlanıyor.

Remdesivir, salgının sonunu getirmek için aşıların yanında kullanılabilecek tek tedavi yöntemi olmaktan çıkıyor. Çok sayıda araştırmacıdan oluşan bir ekip, COVID-19’un çok sayıda cana mal olmasını engellemek için uzun bir zamandır yeni tedavi yolları arıyordu. UCSF önderliğindeki grup şimdi söz konusu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçtan neredeyse 30 kat daha etkili olan bir kanser ilacının faydaları üzerinde durmaya başladı.

Bu ilaç Aplidin (Plitidepsin) olarak adlandırılıyor. İlacın koronavirüse karşı olumlu etkileri, birkaç ay önce İspanya’daki araştırmacılar sayesinde gün yüzüne çıktı. Bu ilacın kullanıldığı hastalar diğer tedavi yöntemlerinin kullanıldığı hastalara göre çok daha hızlı iyileşme gösterdi ve ilacın uygulandığı hastaların %81’i 15 gün içerisinde evine geri döndü. Bu oran, %47’lik eve geri dönüş oranına göre önemli bir ilerleme gibi görünüyor.

Yeni çalışmalar, Aplidin’in mutasyona uğramış koronavirüs üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor. Bu etki, ilacın virüsün kendisine saldırması yerine yeni koronavirüs türünün kendini çoğalttığı hücrelerdeki proteinleri etkilemesinden kaynaklanıyor.

Araştırmacılar, çalışmanın başarılı bir şekilde ilerlemesi için Mount Sinai ve Institut Pasteur’la beraber çalıştı. Araştırmacılar geçen yıl yeni tip koronavirüsü incelediler ve insan hücresine bulaştıktan sonra mikroskobik seviyede nasıl çalıştığını öğrenmeye çalıştılar. Projenin amacı virüsü ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaktı. Laboratuvarda gerçekleştirilen binlerce testten sonra öne çıkan isim Plitidepsin oldu.

Bilim insanları, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmada akciğer hücrelerindeki virüsü öldürmek için ilacı son derece düşük seviyede kullandılar. Daha sonra farelere koronavirüs bulaştırdılar ve onları Plitidepsin ile tedavi ettiler. Plitidepsin, virüse Remdesivir veya diğer ilaç ve aşıların yaptığı gibi doğrudan saldırmak yerine hücrelerin içinde yer alan belirli proteinlerin faaliyetlerini engelledi. Bu durumun sonucunda ise virüsün kendini çoğaltmasının önüne geçilmiş oldu.

Araştırmacılar bununla kalmadı ve ilacın mutasyona uğramış koronavirüs üzerinde de test etmek için Birleşik Krallık’ta yer alan bir laboratuvarla ortaklık kurdular. Şu an bu laboratuvarda ilacın İngiltere’de mevcut olan mutasyon üzerinde etkisinin olup olmadığı test ediliyor.