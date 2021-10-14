Yeni Koronavirüs Kısıtlamaları Gelecek mi? Bakan Koca Açıkladı!

Yeni koronavirüs kısıtlamaları uygulanacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soru ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Kısıtlamaları Olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kısıtlamalara ve yerli aşıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak" dedi.

Bakan Koca, "Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, "Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir" diye konuştu.

Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki etkisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac’ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. pic.twitter.com/pWulwxjut0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 13, 2021

Vakaların yaş ortalaması ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Koca, "Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır."

TURKOVAC aşısının diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir faz 3 çalışmasının devam ettiğini belirten Bakan Koca, "Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir" dedi.

Bakan Koca, "Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.