Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Yeni Koronavirüs Kısıtlamaları Gelecek mi?

Ülkemizde COVID-19 hasta sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Dün itibarıyla hasta sayıları 5000'i aşmış durumda. Peki, yeni koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
Yeni Koronavirüs Kısıtlamaları Olacak mı?
Günlük hasta sayılarının 5000’i aşması ve bazı kısıtlamaların tekrar uygulanması ile beraber insanların kafasında “Yeni koronavirüs kısıtlamaları uygulanacak mı?” şeklinde birtakım sorular oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile beraber insanların kafasında oluşan soruları giderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Salgının yeni dalgası, tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına almıştır. İnsan hareketliliğini azaltarak ilave tedbirler alma mecburiyeti zorunda kaldık. Milletimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederse birkaç hafta içinde grafiğin boynunu yine aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu süreçten en az kayıpla, en önde çıkacak olursak milletimizi aydınlık bir geleceği beklediğine inanıyoruz.”
Koronavirüs Kısıtlamaları Neler?
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine genelge gönderilmişti. Valiliklere gönderilen genelgede şu maddeler yer alıyordu:
• Her hafta sonu 20.00 ve 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
• 65 yaş üzerindeki vatandaşlar 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, 1 Ocak 2001 tarihinden sonra doğan vatandaşlar ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Çalışanların bu kısıtlamadan hariç tutulacaği belirtildi.
• Bütün eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim (online eğitim) sistemi ile devam edecek.
• Alışveriş merkezi (AVM), market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
• Restoran, kafe, lokanta, pastane ve kafeterya gibi yeme-içme mekanları 10.00 ile 20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis hizmeti sunabilecek. Restoran ve lokantalar saat 20.00'den sonra sadece telefonla veya internet üzerinden sipariş alabilecek.
• Sinemalar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapanacak. Bütün spor müsabakaları ise seyircisiz oynanacak.
• Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.
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