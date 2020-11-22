Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Yeni Koronavirüs Kısıtlamaları Gelecek mi?

Ülkemizde COVID-19 hasta sayıları hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Dün itibarıyla hasta sayıları 5000'i aşmış durumda. Peki, yeni koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Koronavirüs Kısıtlamaları Olacak mı?

Günlük hasta sayılarının 5000’i aşması ve bazı kısıtlamaların tekrar uygulanması ile beraber insanların kafasında “Yeni koronavirüs kısıtlamaları uygulanacak mı?” şeklinde birtakım sorular oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile beraber insanların kafasında oluşan soruları giderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz” ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Salgının yeni dalgası, tüm dünya ile ülkemizi de etkisi altına almıştır. İnsan hareketliliğini azaltarak ilave tedbirler alma mecburiyeti zorunda kaldık. Milletimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederse birkaç hafta içinde grafiğin boynunu yine aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Bu süreçten en az kayıpla, en önde çıkacak olursak milletimizi aydınlık bir geleceği beklediğine inanıyoruz.”

Koronavirüs Kısıtlamaları Neler?

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine genelge gönderilmişti. Valiliklere gönderilen genelgede şu maddeler yer alıyordu: