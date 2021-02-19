PCR Testlerinden Gizlenen Yeni Koronavirüs Mutasyonu Keşfedildi

Finlandiya'da yeni koronavirüs mutasyonu tespit edildi. Oraya çıkan yeni mutasyon türünün PCR testlerinde görülmeme ihtimali bulunuyor. Bu durum, endişe seviyesini iki katına çıkarıyor. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Mutasyonunun Testlerde Görülmeme İhtimali Var

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda COVID-19'un İngiltere, İsrail, Brezilya ve Güney Afrika varyantları tespit edilmişti. Daha sonra ülkemize has mutasyon türünün tespit edildiği açıklanmıştı. Finlandiya'da da yeni bir mutasyonlu virüs ortaya çıktı.

Finlandiya'nın devlet televizyonu Yle, ülkede yeni koronavirüs varyantı tespit edildiğini duyurdu. Mutasyona uğrayan COVID-19'a "Fin-796H" ismi verildi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Finlandiya'da tespit edilen yeni varyant, İngiltere ve Güney Afrika varyantlarını içeriyor. Bu sebepten ötürü mutasyonlu virüsün bulaşıcılık ve öldürücülük oranı yüksek olabilir.

Vita Laboratoriot’ta görevli Doç. Taru Meri, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Tespit edilen mutasyonlu virüsün Finlandiya'nın dışında bir yerde geliştiğinin tahmin edildiğini belirten Doç. Meri, “Bu tür bir hastada geçen hafta saptandı, bu nedenle bulaşıcılığı ve yayılma potansiyeli, ayrıca aşılara karşı direnci hakkında şimdilik herhangi bir şey bilinmiyor" şeklinde konuştu.

Finlandiyalı bilim insanları, Fin-796H olarak isimlendirilen virüs türünün boğaz ve burun sürüntülerinde yeni tip koronavirüs RNA'sına özgü genetik sekansları arayan PCR testlerinden gizlenebildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yeni mutasyonun testlerde görülmeme ihtimali bulunuyor.

ABD'de Yeni Koronavirüs Varyantları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde 7 COVID-19 varyantı ortaya çıkmıştı. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamalara göre yeni varyantların bulaşıcılık oranının yüksek olup olmadığı henüz bilinmiyor. Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Shreveport'ta virolog olan Jeremy Kamil, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Virolog Kamil, yaptığı açıklamada, "Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor. Bence burada evrimsel değişimin açık bir imzası var" ifadelerini kullanmıştı. MedRxiv web sitesinde yayımlanan çalışma, henüz hakem heyeti tarafından onaylanmadığını belirtelim. Tespit edilen yeni mutasyonlu virüsün genetiğinde temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini önemli ölçüde kolay hale getirebilecek bazı değişikliklerin görüldüğü açıklanmıştı.