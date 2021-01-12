DSÖ Açıkladı: Dünya Yeni Koronavirüs Mutasyonu ile Karşı Karşıya!

Yeni koronavirüs mutasyonu tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Japonya’da mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türü tespit edildiğini duyurdu. Dr. Ghebreyesus tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Japonya’da Yeni Koronavirüs Mutasyonu Tespit Edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans aracılığı ile bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Dr. Ghebreyesus, yeni koronavirüs türü ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre Japonya’da mutasyona uğrayan yeni virüs türü ortaya çıktı. Yeni virüs türünün vakalarda ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabileceği açıklandı.

Japonya’da geçtiğimiz günlerde COVID-19’un daha hızlı yayılan türünün varlığına dair DSÖ’nün bilgilendirildiğini söyleyen Dr. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "COVID-19 ne kadar çok yayılırsa, virüste mutasyon şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çekeni, virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir” şeklinde konuştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti ve İngiltere’de tespit edilen yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün ardından Japonya’da farklı bir türün ortaya çıkmasının riskleri hakkında önemli bilgiler paylaşan Dr. Ghebreyesus, "Bu, yeni tip koronavirüs vakalarında ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir. Sağlık çalışanları ve zaten kırılma noktasına yakın hastaneler için oldukça sorunlu bir durum” ifadelerine yer verdi.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, gerçekleştirilen basın toplantısında DSÖ uzmanlarının yeni tip koronavirüsün kökeni ile ilgili incelemeler yapmak için perşembe günü Çin’e gideceğini söyledi. DSÖ bilim heyetinin Çin’in Wuhan şehrinde virüsün kökenini tespit etmek için bazı incelemeler gerçekleştireceğini belirten DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel kanıtlar hipotezleri yönlendirecek ve bu da daha uzun vadeli çalışmalar için temel oluşturacak. Bu yalnızca Kovid-19 için değil, küresel sağlık güvenliğinin geleceği ve pandemi potansiyeli olan yeni ortaya çıkan hastalık tehditlerini yönetmek için de önemlidir.”

Toplum Bağışıklığı Ne Zaman Olacak?

DSÖ bilim heyetinden baş uzman Dr. Soumya Swaminathan, “2021’de toplum bağışıklığına ulaşamayacağız. Bazı ülkelerde savunmasız insanlar kalacak. Risk grubunda yer alan kişiler aşılana kadar önlemlere uyulması gerekiyor. Bir yıl önce aynı anda birkaç aşının olacağını hayal etmek bile zordu” ifadelerini kullandı.