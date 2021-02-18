Yeni Koronavirüs Salgınına Yol Açabilecek Memeli Türleri Tespit Edildi

Araştırılan memeli türleri, bilim insanlarına göre koronavirüslerin birbirleriyle karışması için kuluçka makinesi görevini üstlenebilir ve bu durumda da yeni virüsler ortaya çıkabilir. Yeni virüslerin ortaya çıkması ise gelecekte yeni koronavirüs salgını yaşamamıza sebebiyet verebilir.

Yeni Koronavirüs Salgınına Neden Olabilecek Memeli Türleri

Bilim insanları, belirlenen memeli türlerinin gelecekte yeni ve şiddetli bir pandeminin daha oluşmasına neden olabileceğini söyledi. 16 Şubat'ta bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmada yarasa ve maymun gibi yabani, kedi ve tavşan gibi evcil, domuz gibi çiftlik hayvanlarının bulunduğu 876 memeli tür yer aldı.

Koronavirüsler hem kuşlara hem de memelilere bulaşabilen geniş bir virüs ailesinden geliyor. COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 ise bu ailenin sadece bir üyesi rolünü üstleniyor. Bilim insanları, son yapılan araştırmada Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin veri tabanı GenBank aracılığı ile 411 koronavirüsün genetik listesini çıkardı ve bu listeyi bilgisayar algoritmasının yardımı ile taradı.

Bu algoritma, her virüsün 122'den fazla memeli konakçıda barınabileceğini gün yüzüne çıkardı. Algoritma yardımıyla taranan her hayvan türünün en az 5 koronavirüse ev sahipliği yapabileceğini gösterdi.

Sayısız hayvanın çok sayıda koronavirüse ev sahipliği yapabileceğini görmenin oldukça şaşırtıcı olduğunun altını çizen Liverpool Üniversitesi'nden Veri Bilimcisi Maya Wardeh ve Virolog Marcus Blagrove, Livescience'a yapmış oldukları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarasaların önemini herkes biliyor ancak biz kemirgenler, primatlar ve toynaklı hayvanlar da dahil olmak üzere yüksek risk taşıyan çok sayıda konakçı bulduk."

Araştırmacılara göre hayvanların birden fazla koronavirüsi barındırması zannedildiğinden de büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü birkaç koronavirüs suşu aynı hücreyi istila ettiğinde genler karışabiliyor ve bu durum da yeni virüslerin meydana gelmesine fırsat tanıyan kapıyı aralayabiliyor.

Araştırmacılar, SARS-CoV-2 genlerinin başka bir koronavirüsle karışması durumunda tehlike seviyesinin özellikle artacağını vurguluyor. Bunun sonucunda meydana gelecek virüs, insanda SARS-CoV-2 kadar bulaşıcı olabilir ve çok daha önemli hastalıklara neden olabilir. Yeni çalışmada SARS-CoV-2 ile en az bir başka koronavirüse ev sahipliği yapma potansiyeline sahip 126 memeli türü tespit edildi.

Çalışmada incelenen en tehlikeli senaryolardan bir tanesi de MERS'e (Orta Doğu Solunum Sendromu) neden olan koronavirüs ile SARS-CoV-2'nin kaynaşması oldu. Araştırmacılar, MERS ile SARS-CoV-2'yi aynı anda taşıyabilecek 102 tür saptadı. Araştırmacılar, MERS'in COVID-19'dan çok daha yüksek bir ölüm oranına neden olduğunun da altını çizdi.