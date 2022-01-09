Yeni Koronavirüs Varyantı Ortaya Çıktı: Deltacron!

Salgın dünya genelinde etkisini sürdürürken Güney Kıbrıs'ta yeni koronavirüs varyantı gün yüzüne çıktı. Deltacron olarak isimlendirilen yeni varyant, endişe seviyesinin önemli ölçüde artmasına sebep oldu. Peki, yeni COVID-19 varyantı kaç kişide görüldü? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Varyantı Deltacron Tespit Edildi

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde bu zamana kadar toplamda 305 milyon kişi COVID-19'a yakalanırken 5,48 milyon kişi ise virüs nedeni ile hayatını kaybetti.

Dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları sürerken yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilim insanları, Omicron ve Delta'nın birleşimi olan yeni bir COVID-19 mutasyonu tespit ettiğini ileri sürdü.

Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarında görevli bilim insanlarından oluşan ekibin başındaki Dr. Leontios Kostrikis, yeni varyanta ilişkin çok önemli bir açıklama yaptı. Dr. Kostrikis, yaptığı açıklamada, Deltacron isimli yeni bir varyant tespit ettiklerini duyurdu.

Dr. Kostrikis ve ekibi toplamda 25 adet Deltacron vakası tespit etti. Bilim insanları, hastaneye kaldırılan hastalarda yeni varyantın daha sık görüldüğünü söyledi. Dr. Kosrikis, Deltacron vakalarından alınan örneklerin Grip Virüsü Verilerini Küresel Paylaşma Girişimine gönderildiğini açıkladı.

Dr. Leontios Kostrikis, yeni varyantın hızlı bir şekilde bulaşıp bulaşmadığını, Delta ve Omicron'un ardından yeni baskın varyant haline gelip gelmeyeceğinin yanıtının yakında belli olacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Hadjipantelas, yaptığı açıklamada, Dr. Kostrikis ve ekibinin gerçekleştirdiği araştırmalar ile gurur duyduklarını çünkü bu araştırmanın GKRY'yi sağlık konusunda uluslararası konuma yerleştirdiğini belirtti.

Omicron Bulaşıcılık Oranı Nedir?

MedRxiv'te yayımlanan yeni çalışma kapsamında 131 bin 478 kişinin verilerini incelendi. Çok kısa süre içerisinde Türkiye dahil olmak üzere çok sayıda ülkede görülen Omicron varyantının Delta varyantına kıyasla yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Bilim insanları, yaşlıların ve savunmasız kişilerin hastalıktan korunması için aşı yaptırmaları ve kalabalık ortamlarda yer almamalarını söyledi. Omicron'un Delta varyantına kıyasla daha hafif hastalığa neden olduğu belirtildi.