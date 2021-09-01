DSÖ, Yeni Koronavirüs Varyantı Duyurdu!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mu isimli yeni koronavirüs varyantı ortaya çıktığını duyurdu. Peki, Mu varyantı koronavirüs aşısına karşı dirençli mi? DSÖ tarfından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Mu İsimli Yeni Koronavirüs Varyantı Nedir, Hangi Ülkelerde Görüldü?

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını dünya çapında etkisini sürdürüyor. Salgın etkisini sürdürürken yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

NTV'deki habere göre DSÖ, 31 Ağustos tarihinde yayımladığı haftalık raporunda B.1.621 (Mu) varyantını duyurdu. Mu olarak isimlendirilen varyantın özellikle Güney Amerika kıtasında yer alan Kolombiya'da etkili olduğu belirtildi. Yeni varyantın Kolombiya'nın yanı sıra Avrupa bölgesinde de görüldüğü açıklandı.

Yayımlanan raporda söz konusu varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğu ifade edildi. Mu varyantının koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabilecek mutasyonlara sahip olabileceğini, bu sebepten ötürü varyantın daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aktarılan bilgilere göre Mu varyantının küresel yaygınlığı şu anda yüzde 0,1 seviyesinde. Yeni varyantın Kolombiya'daki vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakaların ise yüzde 13'ünü oluşturduğu belirtildi. B.1.621 varyantının yaygınlık seviyesinin sürekli olarak arttığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs varyantlarını VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olmak üzere iki farklı sınıfa ayırıyor. Mu varyantının VOI yani ilgi varyantları sınıfında odluğu belirtildi.

Bu zamana kadar dört varyantın VOC yani endişe varyantları sınıfına girdi. Paylaşılan bilgilere göre bu varyantlar arasında 193 ülkede görülen Alfa, 170 ülkede tespit edilen Delta, 141 ülkede görülen Beta ve 91 ülkede tespit edilen Gamma bulunuyor.

Delta'dan Daha Bulaşıcı Varyant Ortaya Çıkmıştı

Güney Afrikalı bilim insanları, geçtiğimiz günlerde C.1.2 kod ismine sahip olan COVID-19 varyantını 2021 yılının mayıs ayında tespit ettiklerini açıklamıştı. Yeni varyantın Delta varyantından daha yüksek bulaşıcı oranına sahip olduğu belirtilmişti.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, söz konusu varyantın mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunu duyurmuştu. Bu miktar, salgın başladığı günden bu yana ortaya çıkan herhangi bir varyantta tespit edilen küresel mutasyon oranının yaklaşık olarak iki katına denk geliyor.