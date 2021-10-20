Yeni Koronavirüs Varyantı Ortaya Çıktı: Delta'dan Daha Bulaşıcı!

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre yeni koronavirüs varyantı tespit edildi. Yeni COVID-19 varyantın Delta'dan daha bulaşıcı olduğu belirtildi. İngiltere'de tespit edilen varyanta ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Varyantı Nedir, Hangi Ülkelerde Görüldü?

Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmıştı ve kısa süre içerisinde 100'den fazla ülkede görülmüştü. Yüksek bulaşıcılık oranına sahip olması nedeni ile tüm dünyada endişe yaratan Delta varyantından sonra yeni bir varyant daha ortaya çıktı.

Bilim insanları, İngiltere'de yeni COVID-19 varyantının ortaya çıktığını açıkladı. AY.4.2 kod ismine sahip olan yeni varyant, Delta varyantının soyundan geldiği belirtildi. University College London Genetics Institute Müdürü Francois Balloux, AY.4.2 varyantının Delta'dan yüzde 10 daha fazla bulaşıcı olabileceğini söyledi.

Gıda ve İlaç İdaresinin eski çalışanı Dr. Scott Gottlieb, yeni COVID-19 varyantının Delta Plus varyantından daha bulaşıcı olup olmadığını ve aşılara karşı dirençli olup olmadığını gözlemlemek için acilen araştırma yapılması gerektiğini ifade etti.

Geçmişte Delta varyantının Alfa varyantının yerini aldığını belirten Dr Jeffrey Barrett, AY.4.2 varyantının Delta'nın yerini alabileceği konusunda uyardı. Delta'nın Alfa varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor.

Balloux tarafından yapılan açıklamaya göre AY.4.2 kod ismine sahip olan yeni COVID-19 varyantı Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve İngiltere'de görüldü. Yeni varyantın İngiltere'de nadir olarak görüldüğü belirtilirken ABD'de ise 3 vakada AY.4.2 varyantının tespit edildiği açıklandı. Söz konusu varyantın yeni belirtilere neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Delta Varyantının Yeni Belirtileri Neler?

Öksürük

Nefes Darlığı

Ateş

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Vücut ağrısı

Delta varyantının belirtileri arasında öksürük, ateş, nefes darlığı, vücut ve baş ağrıları gibi belirtilerin yer aldığı belirtildi. İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmanın da bu belirtileri doğruladığı ifade edildi. En çok bildirilen belirtilerin baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu açıklandı.

Gerçekleştirilen bir araştırmada 40'lı yaşların altındaki hastaların yüzde 66'sında baş ağrısı, yüzde 53'ünde boğaz ağrısı, yüzde 49'unda burun akıntısı ve yüzde 42'sinde ise ateş görüldüğü ortaya çıktı. Aynı araştırmaya göre virüse yakalanan gençlerin artık daha hafif soğuk algınlığı belirtilere sahip.