Yeni Koronavirüs Varyantı PCR Testinde Tespit Edilemiyor!

Yeni koronavirüs varyantı ortaya çıktı. Fransa'da ortaya çıkan yeni mutasyonlu virüs, tüm dünyayı endişelendirdi. PCR testinde tespit edilemeyen yeni varyanta ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Varyantı PCR Testlerini Atlatabiliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda COVID-19'un İngiltere, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Güney Afrika varyantları tespit edilmişti. Daha sonra ülkemize has mutasyon türünün tespit edildiği açıklanmıştı. Son olarak Finlandiya'da ve Japonya'da yeni bir mutasyonlu koronavirüs ortaya çıkmıştı.

Fransız Bölgesel Sağlık Müdürlüğü, Fransa'nın Bretagne bölgesinde yeni COVID-19 varyantı tespit edildiğini duyurdu. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre 8 kişide görülen mutasyonlu virüs, gerçekleştirilen PCR testlerinde tespit edilemiyor. Bu durum, tüm dünyanın endişelenmesine neden oldu.

Duyuru yapılmasının ardından çok sayıda insanın kafasında yeni varyantın daha bulaşıcı ya da öldürücü olup olmadığına dair birtakım sorular oluşmaya başlamıştı. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda Fransa'da tespit edilen yeni varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı veya öldürücü olmadığı gözlemlendi.

Yeni mutasyonlu virüse yakalanan 8 kişide tipik semptomlar görüldüğü fakat nazofaringeal örneklerde PT-PCR testlerin sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, seroloji ya da derin solunum örneklerinde PCR testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Yani yeni COVID-19 mutasyonu, burundan yapılan standart testlerde tespit edilemiyor. Bu da endişe seviyesinin artmasına neden oluyor.

Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından doktorlara gönderilen yazıda, "Bu varyantın alt tanıya yol açan virolojik testler tarafından tanınmamasına neden olup olmayacağını belirlemek için çalışmalar yürütülüyor" ifadeleri yer aldı.

Paylaşılan bilgilere göre Fransa'da bu zamana kadar toplamda 4 milyonu aşkın vatandaş koronavirüse yakalandı. 90 bin 762 kişi ise COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda bulunan hastaların sayısı ise hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülke genelindeki vakaların yüzde 60'lık kısmını İngiltere varyantının oluşturduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesinden dolayı önümüzdeki günlerde salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alabileceklerini açıklamıştı.