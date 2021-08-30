Delta'dan Daha Bulaşıcı Koronavirüs Varyantı Ortaya Çıktı!

Bilim insanları, C.1.2 kod ismine sahip yeni bir koronavirüs varyantı tespit etti. Tespit edilen C.1.2'nin bu zamana kadarki tüm varyantlardan daha bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Peki, C.1.2 varyantı hangi ülkelerde görüldü? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

C.1.2 Koronavirüs Varyantı Nedir, Hangi Ülkelerde Tespit Edildi?

Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkmıştı ve kısa süre içerisinde 100'den fazla ülkede görülmüştü. Yüksek bulaşıcılık oranına sahip olması nedeni ile tüm dünyada endişe yaratan Delta varyantından sonra yeni bir varyant daha ortaya çıktı.

Hürriyet'teki habere göre Güney Afrikalı bilim insanları, C.1.2 kod ismine sahip olan COVID-19 varyantını 2021 yılının mayıs ayında tespit ettiklerini açıkladı. Yeni varyantın Delta varyantından daha yüksek bulaşıcı oranına sahip olduğu belirtildi.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, söz konusu varyantın mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunu duyurdu. Bu miktar, salgın başladığı günden bu yana ortaya çıkan herhangi bir varyantta tespit edilen küresel mutasyon oranının yaklaşık olarak iki katına denk geliyor.

Bilim insanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda C.1.2 dizisine sahip COVID-19 varyantlarının yaklaşık olarak yüzde 50'sinde 14 mutasyon tespit edildi. Uzmanlar tarafından konuya dair yapılan açıklamada, söz konusu mutasyonların işlevsel etkisini gözlemlemek için daha fazla araştırmanın yapılması gerektiği ifade edildi.

Sahip olduğu çok yüksek bulaşıcılık oranı nedeni ile endişe yaratan C1.2 kod isimli COVID-19 varyantının bu zamana kadar Çin, İngiltere, Mauritius, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İsviçre, Yeni Zelanda ve Portekiz'de görüldüğü açıklandı.

Delta Varyantının Yeni Semptomları Neler?

Öksürük

Nefes Darlığı

Ateş

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Vücut ağrısı

Delta varyantının belirtileri arasında öksürük, ateş, nefes darlığı, vücut ve baş ağrıları gibi belirtilerin yer aldığı belirtildi. İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmanın da bu belirtileri doğruladığı ifade edildi. En çok bildirilen belirtilerin baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olduğu açıklandı.

Gerçekleştirilen bir araştırmada 40'lı yaşların altındaki hastaların yüzde 66'sında baş ağrısı, yüzde 53'ünde boğaz ağrısı, yüzde 49'unda burun akıntısı ve yüzde 42'sinde ise ateş görüldüğü ortaya çıktı. Aynı araştırmaya göre virüse yakalanan gençlerin artık daha hafif soğuk algınlığı belirtilere sahip.