Yeni Kötü Amaçlı Yazılım Çıktı: Sosyal Medya Hesaplarını Hedefliyor

Yeni kötü amaçlı yazılım çıktı. Zararlı yazılımlar, sayısı bakımından gittikçe artarken internet kullanıcıları da her geçen gün yeni bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Bilgisayar korsanlarının masum kullanıcıların bilgilerini ele geçirmek için geliştirmiş olduğu son zararlı yazılım ise Facebook ve Instagram hesapları başta olmak üzere Apple, Amazon ve daha birçok hesabınızı elde etmek için kullanılıyor.

Yeni Kötü Amaçlı Yazılım CopperStealer'ın Tehlikeleri

Zararlı yazılımların tehlikelerini hemen hemen her internet kullanıcısı biliyordur. Bu tür yazılımlar, kullanıcı bilgilerini çalmaktan cihaza zarar vermeye kadar çok çeşitli tehditler saçar. Yeni ortaya çıkan bir yazılımsa Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki hesaplarınız başta olmak üzere birçok platformda kayıtlı hesabınızı ele geçirmeyi hedefliyor.

Sosyal medya hesabı bir kullanıcının profilini oluşturmada oldukça yeterli olduğundan ötürü bilgisayar korsanları Instagram ve Facebook gibi hakkınızdaki bilgilere açık bir şekilde bakılabileceği platformlardaki hesaplarınızı hedefliyor olabilir. Günlük yaşantımız için büyük bir öneme sahip bu sosyal medya uygulamalarındaki hesabınıza erişiminizi kaybetmek muhtemelen istemeyeceğiniz şeylerin başında geliyordur.

Ortaya çıkan bu zararlı yazılım doğrudan hesabınızı hedef alıyor. Yazılım son birkaç yıl içinde görülen en karmaşık ve en gelişmiş kötü amaçlı yazılımlardan bir tanesi olmasa da internet kullanıcılarına çok büyük zararlar verdi ve bunun daha fazlasını yapma potansiyele sahip olduğunu da belirtmeliyiz.

Proofpoint'teki siber güvenlik araştırmacıları, yeni zararlı yazılıma CopperStealer adını verdi. Apple, Bing, Amazon ve benzerleri dahil olmak üzere birçok hesabı hedefliyor ancak asıl odak noktası, Facebook ve Instagram hesaplarıdır.

Bu yazılım internet kullanıcılarına genellikle ücretsiz yazılım ve uygulama vadeden siteler aracılığı ile indirtiliyor. Bu web sitelerinin çoğu sisteminize indirmek istediğiniz dosyayı değil söz konusu zararlı yazılımı yüklemenize neden oluyor. Bu yazılım daha sonra web tarayıcınıza kaydettiğiniz tüm şifreleri elde etmeye başlıyor.

Bu tür saldırılara karşı neredeyse tüm web tarayıcılarının zayıf olduğunu göz önünde bulunduracak olursak şifrelerinizi kaydetmek için bir tarayıcıya güvenen bir kullanıcıysanız bu alışkanlığınızdan bir an önce kurtulmanızda fayda var. Yazılımın kaydedilmiş şifrelere ek olarak çerezleri de hedef aldığını belirtmek gerekiyor.