Şifre Yöneticisi LastPass'ın Kısıtlama Sayısı Artıyor!

Dünyanın dört bir yanında kullanılan şifre yöneticilerinden LastPass'in kısıtlama sayısı artıyor. Android, iOS ve MacOS işletim sistemleri de dahil olmak üzere birçok işletim sisteminde kullanılabilen şifre yöneticisine cihaz sınırlaması geliyor. İnternet kullanıcılarının sıklıkla başvurduğu uygulamanın alacağı yeni kısıtlamaya dair merak edilen bütün detaylar haberimizde.

Yeni LastPass Kısıtlaması Ne Zaman Geliyor?

Şifre yönetim uygulaması, Android'den iOS'a, Windows'tan Mac'e kadar neredeyse her platformda çalışıyor ve onu kullanışlı hale getiren unsurun da bu olduğu düşünülüyor. Bugün kullandığımız çoğu hizmet birden fazla platformda mevcut olduğu için bu hizmeti hem akıllı telefon hem de masaüstü bilgisayarda kullanabilmek çoğu kullanıcının açısından büyük öneme sahiptir.

Popüler şifre yöneticisi LastPass'in en çok beğenilen özelliklerinden biri, bir kuruş bile ödemenize gerek olmadan ücretsiz bir şekilde şifrelerinizi yönetebilmenizdir ancak uygulamanın ücretsiz planında birtakım sınırlamalar da bulunuyor. Örneğin şifre yöneticisi tarafından yapılan bir açıklamaya göre önümüzdeki aydan itibaren uygulamanın ücretsiz planını kullanan kişiler, uygulamayı yalnızca bir cihaz üzerinden kullanabilmeye başlıyor.

Uygulamanın ücretsiz planı kullanan kişilere sunulan birden fazla cihazda şifre yönetme özelliğine başvurma hakkı 16 Mart itibarıyla sona eriyor.

LastPass 16 Mart 2021 tarihinden itibaren ücretsiz hizmetini sadece bir cihaz ile sınırlı tutmaya başlayacak yani uygulamayı ücretsiz olarak kullanmak isteyenlerin hizmete bilgisayardan mı yoksa akıllı telefonundan mı erişmek istediğine karar vermesi gerekecek. Hizmeti nerede kullanacağınıza karar vermek için etkin bir cihaz türünü seçmeniz istenecek. Hizmetin halihazırda kullanıcısı olan kişilerin 16 Mart 2021 tarihinden itibaren oturum açtığı ilk cihaz, etkin cihaz türü olarak seçilecek.

Seçim kesinleştirilmeden önce cihazınızı seçmek için üç hakkınız olacak. Bu üç haktan sonra hizmete iki farklı cihazdan erişmek için LastPass Premium aboneliği satın almanız istenecek.

LastPass'in konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde: